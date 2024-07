Passion ’90, una serata dedicata alla musica anni ’90.

Tutta la migliore musica degli anni ’90 in un’imperdibile serata al Parco del Cormor di Udine: torna infatti Passion ’90. La nuova summer edition (da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Gio Andreotti e Julio Montana) quest’anno è in programma sabato 3 agosto: sarà un evento, come ormai tutti sanno, dedicato a chi quegli anni li ha vissuti, a chi li ha ancora stampati nella memoria, ma anche a chi non c’era, e quella musica la sente vibrare nelle vene. Insomma, è tutto pronto per una serata fatta di divertimento, buona musica e tanti gadget.

Per chi vorrà, già alle 19, sarà possibile cenare (grigliata e bibita a 15 euro) al chiosco del parco, su prenotazione. La musica (ingresso libero) comincerà alle 21. Il dj set sarà sempre nelle mani di Checco dj & Julio Montana che, per l’occasione, selezioneranno le miglior hit dei favolosi Nineties. Ad accompagnare i brani la voce di Sandrino Voice e Lorenzo Meraviglia. Le foto saranno invece scattate da Marco Zam. Durante la serata ci saranno anche tantissimi gadget targati Passion ’90! Per info e prenotazioni: 349.3809588.

Eccezionalmente a Passion ’90 sarà aperto anche un info point per le campagne abbonamenti per la stagione 2024/2025 di Apu Basket e Udinese calcio. Passion ’90 è possibile grazie al sostegno di Koki print & wear solutions, Kopy Print + Gadgets, Sound & Light Service, Logica Spedizioni, Five The Club, Apu, Udinese, News Bar Feletto, Bar Terzo Tempo Udine, Bar Primavera Povoletto.