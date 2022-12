L’iniziativa “Natale e sorrisi” al King Pub di Lignano

Chiusure per la pandemia, caro bollette e inflazione, sono stati anni complicati e per tanti hanno comportato battaglie per non soccombere alle avversità; insieme, però, si possono superare: ecco perché il King Pub di Lignano Sabbiadoro ha lanciato l’iniziativa solidale “Natale e sorrisi“.

“Venerdì 23 e sabato 24 Dicembre dalle 12.00 alle 15.00, insieme alla Croce Rossa Italiana, il Comune

di Lignano Sabbiadoro e gli assistenti sociali di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Ronchis – fa sapere Franz Dalle Crode, titolare del locale -, offriamo un pasto al King Pub a chi, come noi, ha passato momenti difficili e non ha mai smesso di lottare“.

“Negli ultimi tre anni, come azienda, abbiamo affrontato periodi complessi, sfidato tutte le condizioni

avverse del periodo pur di mantenere la qualità del prodotto e la validità del servizio, e non meno

importante, per garantire una piacevole permanenza ai clienti nei nostri locali King Pub – continua -.

Ci abbiamo messo passione, cuore e dedizione per offrire la migliore esperienza di un prodotto “made

in FVG”, entrando a far parte della catena agroalimentare “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Scegliere King Pub significa quindi sostenere tutte le nostre attività locali fornitrici: il panettiere, il macellaio, la latteria, il contadino, riuscendo a creare un’ intensa sinergia che ci ha permesso di coinvolgere dal produttore iniziale al consumatore finale. Per ringraziare tutti i clienti che ci hanno dato fiducia in questi ultimi cinque anni, ho quindi deciso di promuovere un’iniziativa con lo scopo di far vivere un momento di felicità e spensieratezza a chi purtroppo non ne vive molti“.