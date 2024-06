In estate, Itabus ferma anche a Lignano.

Dal 20 giugno novità Itabus per il Friuli-Venezia Giulia: dato il grande flusso turistico, la società introduce la fermata di Lignano Sabbiadoro. La meta friulana sarà raggiungibile da Venezia Mestre, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, dando modo ai numerosi vacanzieri di raggiungere comodamente le spiagge del territorio.

Due viaggi al giorno (uno di andata e uno di ritorno) passando per Latisana, per Lignano Riviera, per la zona di Pineta e per Lignano Camping. Partenze al mattino (alle 9:20 da Lignano Riviera o alle 9:25 da Pineta, per fare degli esempi, che consentono di raggiungere Roma alle 19:40 o Napoli alle 22:25), mentre gli arrivi sono previsti in serata (partendo da Bologna alle 14:45 si arriva a Lignano Camping alle 20:25, da Firenze alle 13:20 a Lignano Pineta alle 20:15, per citarne alcuni).

Ci sono poi le connessioni intermodali treno più bus targate Italo-Itabus, che consentono di viaggiare con un solo biglietto su ambedue i mezzi. Due nuovi collegamenti intermodali per Lignano Sabbiadoro (fermate intermedie a Lido di Jesolo, Bibione e Caorle) con scalo a Venezia Mestre, da dove si scende dal treno Italo e si prende Itabus.

“C’è un grande flusso turistico che siamo in grado di intercettare grazie ai nostri servizi bus ed alle connessioni con i treni Italo. Offriamo un viaggio sostenibile e condiviso, portando i passeggeri nei punti strategici dell’area” afferma Francesco Fiore, Amministratore Delegato Itabus.