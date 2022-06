Il capo distaccamento Ivan Monticoli.

La notizia della sua scomparsa è arrivata come un pugno nello stomaco questo pomeriggio. Ivan Monticoli, 54 anni, capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Lignano, se n’è andato, portato via da un brutto male, contro cui ha lottato fino all’ultimo. Un lutto che colpisce non solo la famiglia dei vigili del fuoco, ma anche tutta Lignano e Varmo, dove risiedeva, oltre a quanti in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzare le sue qualità.

“Era una persona di grandissimo spessore – lo ricorda l’ex sindaco della località balneare Luca Fanotto – era riuscito a creare un buon clima nel distaccamento. Nei dieci anni in cui ho guidato il Comune abbiamo avuto modo di lavorare tantissime volte insieme. La sua scomparsa è una notizia sconvolgente”. In questi anni Ivan aveva sempre assicurato la sua presenza nella cittadina, d’estate quanto d’inverno e si era impegnato per portare avanti il progetto del nuovo distaccamento, i cui lavori dovrebbero partire dopo l’estate. Chi l’ha conosciuto ricorda il suo impegno, ma anche la capacità di fare squadra e tenere aggregato il gruppo, anteponendo spesso il servizio a tutti gli altri impegni. Lascia un figlio e la compagna.

