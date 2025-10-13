L’Arena Alpe Adria torna a splendere: al via i lavori straordinari

Al via l’intervento di manutenzione straordinaria dell’Arena Alpe Adria di Lignano, con un investimento complessivo di 400 mila euro, finanziato per 300 mila euro dal Comune e per 100 mila dalla Regione. Terminata la stagione estiva, il cantiere è stato consegnato e i lavori sono partiti, con l’obiettivo di restituire alla città, ai residenti e ai turisti una struttura rinnovata, funzionale e pronta ad ospitare eventi di ogni tipo.

Cantiere in due lotti.

Il primo lotto, già finanziato, prevede la protezione del piano terra dagli agenti atmosferici tramite l’impermeabilizzazione della scalinata, il riattamento della cabina di regia esterna, la rimodulazione e il rifacimento dei bagni dei camerini maschili e femminili (con interventi su impianto elettrico e sostituzione dei corpi illuminanti) e la tinteggiatura dei locali camerino.

Il secondo lotto, del valore di 200 mila euro e finanziato con l’avanzo di bilancio, comprende: la tinteggiatura di tutti i locali interni a nord, dal foyer ai camerini (escluso il foyer), il rifacimento della condotta di scarico esterna che convoglia le acque reflue dei bagni pubblici verso la fognatura, il ripristino parziale delle zone in calcestruzzo ammalorato, e una tinteggiatura esterna parziale nelle aree più esposte e annerite.

Previsti anche interventi mirati come la sostituzione e impermeabilizzazione dei segna-passo delle gradinate, la sostituzione dei corpi illuminanti nei corridoi e nei servizi igienici della porzione nord/est, nei bagni pubblici e nei locali pluriuso.

“I lavori avviati in questi giorni porteranno a un miglioramento della struttura e a un adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e accessibilità – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Donà – possiamo parlare di un intervento fondamentale per preservare l’integrità dell’Arena e mantenere alti gli standard che cittadini e turisti si aspettano”.

“L’Arena Alpe Adria rappresenta uno dei simboli culturali più importanti della comunità e per i visitatori di Lignano Sabbiadoro. Per questo abbiamo deciso di avviare un importante intervento manutentivo straordinario, con l’obiettivo di garantirne sicurezza, funzionalità e bellezza nel lungo termine – aggiunge Donà -. Al termine di questa fase l’Arena tornerà a splendere come luogo di aggregazione, bellezza e spettacolo, un vero e proprio fiore all’occhiello per Lignano Sabbiadoro”.