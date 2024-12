Procedono i lavori di Terrazza a mare.

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a mare, iconico simbolo di Lignano Sabbiadoro. Durante un sopralluogo sul cantiere, l’assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha espresso soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori, confermando il rispetto del cronoprogramma e l’obiettivo di completare l’intervento entro l’inizio dell’estate 2026.

Avviati lo scorso maggio, i lavori sono attualmente concentrati sulle attività preliminari di demolizione e bonifica della struttura. Entro gennaio 2025, inizierà il rifacimento del corpo centrale della Terrazza, una fase cruciale per il progetto che prevede un investimento complessivo di 14 milioni di euro.

“Terminare i lavori entro l’inizio dell’estate 2026 è un obiettivo sfidante e abbiamo davanti mesi impegnativi, ma sono sicuro che lavorando in sinergia come fatto finora raggiungeremo anche questo traguardo. Grazie al coinvolgimento di PromoTurismoFVG e il pronto supporto della ditta aggiudicatrice dell’appalto – Setten Genesio SpA – abbiamo lavorato per ridurre l’impatto visivo del cantiere, producendo un rivestimento di qualità. Fin dall’inizio, infatti, abbiamo manifestato la ferma volontà di arrecare il minor danno possibile alla spiaggia e ai turisti, anche dal punto di vista logistico e acustico” ha ricordato Bini, che ha visitato il cantiere assieme al sindaco Laura Giorgi.

E’ stata assicurata la sospensione delle lavorazioni in corrispondenza delle festività e degli eventi che il Comune ospiterà; inoltre sono già in fase di concertazione con i portatori di interesse tutti gli accorgimenti per mitigare l’impatto del cantiere in vista della prossima stagione balneare.

Lo stato dei lavori e il cronoprogramma.

Per quanto concerne le lavorazioni effettuate, la ditta a partire dal mese di ottobre ha ampliato il cantiere alla spiaggia e allo specchio acqueo, completando le complesse lavorazioni di perimetrazione e prosciugamento dell’area di cantiere “a mare” nel mese di novembre. Le attività, principalmente di demolizione e bonifica, sulla cosiddetta conchiglia grande, sulla piccola e sul corpo intermedio – questo completamente smantellato al fine di ricavare una piazza pedonalizzata all’aperto con un traguardo visivo sull’acqua -, sono in via di ultimazione.

In totale sono stati posati 8.000 mq di palancolato su 670 metri lineari, tali da creare un’area di “messa in secca”, utile alle attività di ristrutturazione e ampliamento della Terrazza a Mare, di circa 9.000 mq.

Nonostante un mese di ottobre particolarmente avverso dal punto di vista climatico, le attività di palificazione, preordinate all’edificazione dell’ampliamento della Terrazza a mare, sono in corso di realizzazione nel rispetto del cronoprogramma, mentre si conta di concludere le attività di predisposizione dell’immobile esistente, ai fini dell’avvio dell’eterogeneo e complesso intervento di completo rifacimento, entro il mese di gennaio 2025. “Si tratta – ha concluso Bini – di un intervento storico per Lignano, del valore di 14 milioni di euro, che permetterà di riqualificare uno dei luoghi simbolo di questa meravigliosa località balneare e di tutto il Friuli Venezia Giulia”.