Docce, lavanderie e un minimarket: a Ronchis l’innovativa area di servizio per camion

La nuova area di servizio per camion a Ronchis.

Con la posa della prima pietra, l’11 dicembre 2024, prende ufficialmente il via la costruzione una nuova area di servizio per camion, con un parcheggio custodito e servizi integrati e progettata secondo i principi ESG (Environmental, Social and Governance) dell’Unione Europea. L’infrastruttura, che sorgerà in Friuli per la vicinanza al confine italo-sloveno, rappresenta un passo avanti nel settore della logistica su ruote, con un focus su sostenibilità, sicurezza e benessere dei lavoratori.

Una risposta strategica per la logistica

Il progetto, realizzato dal General Contractor Kontractor by Kopron con il supporto di Truck Parking Network Italy e Nection by Padrosa, è stato co-finanziato con fondi CEF (Connecting Europe Facility).

La struttura sarà molto più di un semplice parcheggio: offrirà una vasta gamma di servizi per

migliorare la qualità della vita degli autisti, tra cui un’area ristoro, spogliatoi, docce, lavanderia, minimarket, un tunnel di lavaggio per camion e spazi predisposti per una futura foresteria. Con una superficie totale di 90.000 mq, di cui 45.000 mq dedicati alla sosta di 301 automezzi pesanti, il parcheggio sarà suddiviso in zone specifiche per camion refrigerati e per mezzi che trasportano materiali pericolosi, garantendo la massima sicurezza.

L’edificio principale, con una superficie di 1.700 mq, ospiterà spazi commerciali, uffici, aree relax e servizi tecnici. Il progetto integra soluzioni sostenibili come un impianto fotovoltaico, illuminazione LED e strutture in classe energetica A.

Pere Padrosa Pierre, presidente di Truck Parking Network Italy, ha sottolineato l’importanza

strategica del progetto: “Stiamo costruendo un’infrastruttura che non guarda solo al presente, ma al futuro della logistica con un’attenzione senza precedenti alla sicurezza, alla sostenibilità e al benessere dei lavoratori. Siamo davvero orgogliosi di questo progetto perché stiamo tracciando una nuova strada per l’intero settore. Il supporto dei fondi CEF è una dimostrazione della centralità di questo progetto nella rete logistica europea”.

Aggiunge Mario Vergani, CEO Kopron spa: “Questo parcheggio custodito rappresenta una nuova frontiera per la logistica italiana. È una sintesi perfetta di innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone, che ci permette di andare oltre la semplice costruzione di infrastrutture.”

Anche il sindaco di Ronchis, Manfredi Michelutto, ha sottolineato l’importanza strategica e locale del progetto: “Progetti come questo nascono dalla sinergia tra pubblico e privato, tra visione e azione. Siamo orgogliosi che Ronchis sia stata scelta come sede di un’iniziativa che non solo migliorerà la qualità della vita dei lavoratori e delle comunità locali, ma rafforzerà anche il ruolo strategico del nostro territorio nel panorama logistico europeo”.

Il progetto è una risposta concreta alle esigenze delle comunità locali: ridurre il traffico pesante nei centri urbani significa non solo migliorare la vivibilità delle città, ma anche rafforzare il legame tra infrastrutture moderne e benessere sociale. “Questo progetto rappresenta un modello di innovazione e sostenibilità ed è il risultato di una collaborazione straordinaria tra partner con una visione comune,” ha concluso Camillo Mastrolorenzo, Direttore Generale di Kontractor by Kopron