I piccoli di fratino sono nati sulla spiaggia di Lignano.

La spiaggia di Lignano ha nuovi e teneri abitanti: si tratta di piccoli di fratino le cui uova si sono schiuse un paio di giorni fa.

Un lieto evento accolto con grande emozione dai volontari che si occupano del progetto legato a questa specie di uccelli: negli ultimi 40 anni, infatti, le coppie del fratino erano scese vertiginosamente di numero in Friuli Venezia Giulia, come in altre parti d’Europa. Per questo, è stata proposta la protezione di un lembo di spiaggia, a nord del Faro Rosso, dove il volatile è stato osservato nidificare (dati di Tringa FVG e di Giosuè Cuccurullo, impegnato in prima persona nel progetto), in particolare nel mese di maggio 2020, nonostante il passaggio delle persone, con i cani (dopo la fine delle restrizioni covid) abbia alla fine disturbato la coppia

Una cordata di associazioni di volontariato regionali, tra cui Lipu FVG, Tringa FVG, Astore FVG, Wwf FVG, Legambiente FVG, Terraè, Lac FVG, Comitato nazionale tutela del Fratino, Foce del Tagliamento O.D.V, si sono unite nell’intento di creare la “Spiaggia del Fratino”; una zona recintata (con rete sintetica rossa e maglie di 20 cm) di circa un ettaro, a protezione di eventuali nidi di Fratino.

Un impegno che è stato premiato: l’anno scorso sono nati i piccoli di fratino e quest’anno la coppia che aveva nidificato nel 2022 è tornata e non da sola. Una decina, infatti, sono stati gli esemplari che hanno raggiunto il litorale, anche se la stagione è stata un po’ complessa. Come spiegano i volontari della Riserva Foce del Tagliamento: “La situazione è davvero molto particolare: ci sono stati problemi con mareggiate e predatori naturali (le cornacchie). I Fratini hanno mostrato un comportamento insolito per questa spiaggia, ovvero si sono avvicinati alla spiaggia dei cani. Probabilmente la presenza umana che allontana i predatori li fa sentire più al sicuro ma di certo non è per loro una situazione ottimale. La stessa modalità l’abbiamo osservata anche a Bibione”.

Per questo, l’associazione rivolge un invito alle persone che vanno a passeggiare in zona: stare lontani dalla vegetazione perché è proprio lì che i fratini vanno a proteggersi. E la speranza è di vedere presto nuove nascite.