I dati sull’evasione fiscale in Fvg.

L’evasione fiscale in Friuli Venezia Giulia cala: in sette anni è diminuita di quasi il 30 per cento, passando da 2,24 a 1,6 miliardi di euro (pari ad un recupero di 632 milioni, con una riduzione quindi del 28,2 per cento).

A dirlo, è lo studio della Cgia di Mestre che ha analizzato i dati Istat con quelli del Pil. I friulani, quindi, risultano tra i più leali al Fisco: quarti in Italia, dopo la Provincia Autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento che hanno percentuali più basse.

Nello specifico, in Fvg l’evasione fiscale rappresenta il 9,4 per cento del Pil regionale (dati riferiti al 2020) contro una media nazionale dell’11,6 per cento e il primato negativo della Calabria che arriva al 18,8 per cento. Le imposte evase ammontano a 1.608 milioni di euro, pari a 10,6 euro sottratti al fisco ogni 100 di gettito incassato mentre la media italiana è di 13,2 euro e in Calabria si raggiungono i 21,3 euro ogni 100.

Per fare un confronto, sempre la Cgia di Mestre stimava sui dati del 2016 che in Fvg venissero evasi 2,06 miliardi di euro con una percentuale di evasione dell’11,5 per cento del Pil regionale pari a 13,3 euro ogni 100 versati. Un lento, ma costante risultato della lotta contro l’economia sommersa.