Aperto oggi il “pronto soccorso” a Lignano.

E’ operativo dal pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo, il “pronto soccorso” (in realtà Punto di Primo Intervento sanitario) di Lignano Sabbiadoro. Un’apertura accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale, visto il notevole anticipo rispetto agli anni passati, “per un servizio importante, a supporto dell’offerta turistica della città”, come commenta in una nota Alessio Codromaz, assessore comunale alla sanità.

Come comunica la stessa ASUFC, per la stagione 2024, il PPI di via Tarvisio 5 con oggi sarà operativo dalle 15 del venerdì alle 7 del lunedì, ogni fine settimana fino al 26 maggio, per diventare un servizio H24 dal 31 maggio, fino al 15 di settembre e tornare all’apertura dal venerdì al lunedì negli ultimi due fine settimana di settembre.

“In precedenza – ricorda con soddisfazione l’assessore Codromaz -, il servizio partiva solo dalla fine del mese di aprile, con l’apertura venerdì/lunedì e solo dalla metà di giugno diventava un’apertura continuativa. Un grazie ad ASUFC con il suo Direttore generale Denis Caporale e alla Regione, nella persona dell’assessore alla salute, Riccardo Riccardi, per l’impegno messo in campo, sia in termini organizzativi che di risorse, per poter garantire questa apertura anticipata”.

A garantire l’operatività del PPI, assieme all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, anche il raggruppamento temporaneo di Enti del terzo settore, composto Croce Rossa Italiana – Comitato di Udine ODV e Opera di soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia – I Giovanniti S.O.G.IT. Sezione di Lignano Sabbiadoro O.D.V che garantirà la copertura del servizio di soccorso in ambulanza H24, il servizio specialistico di Primo Intervento e assistenza nella struttura del PPI e un servizio di interpretariato.

Un’esigenza quella di arrivare a un’apertura anticipata del PPI legata al dato delle presenze turistiche: “I rilevamenti effettuati attraverso le celle telefoniche ci confermano che Lignano è una località molto appetibile dodici mesi all’anno – sottolinea Codromaz –; nei primi tre mesi dell’anno abbiamo una media giornaliera di presenze pari 21.000 unità, con punte di 40.000. Nei cinque mesi successivi, da aprile a settembre, la media giornaliera sale a 118.000 con punte di 180.000. Sono dati che necessariamente richiedono una risposta anche in termini di offerta sanitaria, in particolare per una località come Lignano, molto a misura di famiglia, quindi una tipologia di ospiti che nello scegliere una meta turistica danno attenzione alla presenza in zona di una struttura di primo soccorso“.