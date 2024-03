I tulipani di Rive d’Arcano.

Viola, gialli, bianchi, bicolore, una vera e propria gioia per gli occhi e per il cuore: è una meraviglia della natura quella che si può ammirare in questi giorni a Rive d’Arcano, dove sono in fioritura migliaia di tulipani.

Si tratta dei tulipani di Gabriella Heymen, che ha portato un piccolo pezzo di Olanda nel cuore del Friuli. Lei, infatti, è olandese: durante un fine settimana a Londra, incontrò un ragazzo di San Daniele, un incontro che ha cambiato il corso delle loro vite, portandola a trasferirsi e a mettere su famiglia, tra le colline della nostra regione, di cui si è innamorata.

E dal ricordo dei campi di tulipani nella sua terra natale, è nata l’idea di portarne la bellezza anche in Friuli. L’attività è stata inaugurata, dietro alla chiesetta di San Mauro sotto al Castello di Rive d’Arcano, nel 2022 con un anno di sperimentazione. Ora, la coltivazione dei bulbi attira tantissime persone che vanno ad ammirare il suo campo durante la fioritura dei tulipani, tra marzo e aprile: per il 2024, ha appena aperto ed è visitabile, meteo permettendo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18; il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. E’ anche possibile crearsi un bouquet personalizzato.

Foto di Claudia Zanini

Foto di Claudia Zanini

Foto di Claudia Zanini