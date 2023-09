Il passo barca Lignano Bibione premierà il 100.000° passeggero.

Chi sarà il fortunato passeggero numero 100.000 del passo barca Lignano-Bibione? Chiunque sia, si porterà a casa un premio: due voucher validi nelle località balneari interessate dalle due sponde del Tagliamento per la prossima stagione turistica.

Nei prossimi giorni, infatti, chi avrà la fortuna di imbarcarsi nel momento giusto verrà omaggiato con diversi gadget e due buoni, uno messo a disposizione dal Consorzio Lignano Holiday, valido per due persone e tre notti da utilizzare nella stagione turistica 2024 a Lignano, e un secondo reso disponibile dal Consorzio Bibione Live, dello stesso valore, per la città di Bibione.

Passeggeri sempre più numerosi

Nato mettendo assieme pubblico e privato nell’estate del 2018 con ben 50.000 passeggeri alla sua prima stagione, il servizio in questi anni ha visto crescere costantemente il numero dei suoi utenti, tanto che nella stagione 2023 sta appunto per raggiungere il suo 100.000° passeggero. Utilizzando l’X-River è possibile ammirare la florida area intorno alla foce del fiume, passando da una regione all’altra: dal Friuli Venezia Giulia si raggiunge il Veneto grazie, per esempio, al tour “Pedalata dei due fari”, che da Punta Faro di Lignano Sabbiadoro si collega a Bibione, attraversando il fiume sull’imbarcazione. Grazie a questo collegamento, la rete di percorsi ciclabili di Lignano Sabbiadoro diventa sempre più ampia, favorendo un turismo ciclabile e sostenibile.

Ogni corsa del traghetto “Tormento II” è in grado di trasportare 25 persone, lontano dalle strade e inserendosi nel suggestivo tracciato dell’Adriabike. Il collegamento è disponibile nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e 1° novembre, ed è possibile salire a piedi o anche portarsi a bordo la bicicletta o l’e-bike. Il costo della traversata a persona (bicicletta o e-bike compresa) è di 1 euro; i bambini fino a 10 anni invece viaggiano gratis.

I soggetti coinvolti

Tra i soggetti coinvolti nel progetto a partire dal 2018, ci sono Lignano Sabbiadoro Gestioni spa, Consorzio Bibione Live, Bibione Spiaggia srl, Società Lignano Pineta-Marina Uno e i Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento. Inoltre, PromoTurismo FVG dal primo anno ha avuto un ruolo importante nell’attività di comunicazione. Dal 2019 si sono aggiunti anche TPL FVG e Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.