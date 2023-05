A Lignano arriva il campionato nazionale di nuoto Csi

Il campionato nazionale di nuoto Csi arriva a Lignano.

Sarà la piscina olimpionica del Bella Italia Village, a Lignano Sabbiadoro, ad ospitare gli intensi giorni di gare del 19° Campionato Nazionale di Nuoto CSI. Dal 31 maggio al 4 giugno, sono attesi per l’occasione più di 1400 atleti, che arriveranno nella località friulana a rappresentare dieci regioni italiane.

Pronti ad immergersi in vasca i finalisti di ben 69 società sportive, provenienti da 27 Comitati territoriali.

In acqua atleti dalla categoria Esordienti alla categoria Master: la più piccola in acqua non ha ancora 7 anni, mentre il più grande gareggerà sulla soglia dei 65.

Il programma.

Si inizia la mattina del 1° giugno con i 100 metri dorso e i 50 farfalla, che decreteranno i vincitori già nella stessa giornata; nel pomeriggio, infatti, sono in programma le finali per entrambi gli stili e distanze, insieme alle prime prove nei 50 stile libero. Nella giornata di venerdì, ancora protagonista lo stile libero, con le finali dei 50 e le prime vasche dei 200, affiancato dai 50 metri rana, che vedranno le batterie di qualificazione al mattino e le finali nel pomeriggio. Vasca olimpionica doppia nel pomeriggio con i 100 farfalla e i 100 rana.

Sabato ultimo giorno di gare individuali per le cuffie presenti a Lignano. I campioni nazionali dei 100 rana verranno decisi la mattina, mentre a decretare il podio dei 100 stile libero e dei 50 dorso saranno le gare pomeridiane. Sabato pomeriggio spazio anche ai 200 metri misti, con i nuotatori di tutte le categorie pronti a scendere in vasca. Nella giornata conclusiva, le società presenti potranno sfidarsi nelle staffette 4×50 stile libero e 4×50 mista.

Tra le novità di questa edizione, da segnalare la presenza dei content creator della pagina social “Nuotatori Brutti”, che saranno ospiti a Lignano per tutta la durata dell’evento, tra sorprese, contest e sfide d’eccezione.