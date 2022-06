Lignano, cara la mia tintarella: quanto costa una giornata al mare

Con la bella stagione i costi lievitano

Con l’arrivo del caldo e le città soffocanti, chi non ha pensato in questi giorni di passare una rilassante giornata in spiaggia, cullati dal mare?

Già da qualche settimana sulle nostre spiagge si registrano i primi sold out della stagione, soprattutto nei periodi centrali o a ridosso delle festività come il ferragosto, e l’arrivo dei tedeschi per la Pentecoste ha accentuato il fenomeno. I principali gestori degli stabilimenti balneari dei 130 km di costa friulana hanno deciso di investire in quella che viene definita “l’estate della ripresa” dopo due anni, il 2020 e il 2021, definibili nel comparto turistico come molto faticosi. La sicurezza sarà il trend che ripoterà gli stranieri sulle nostre coste, in quanto l’amministrazione ha destinato oltre 25 milioni di euro per migliorare le infrastrutture, i servizi e le attrattività.

Ma quanto costa realmente passare una giornata sulle spiagge friulane?

Il carburante

Uno dei principali costi che si devono tenere in considerazione riguarda il carburante, che sin dai primi mesi dell’anno ha registrato un aumento esponenziale.

Prendendo in esame una city car di medie dimensioni, alimentata a benzina, il costo per raggiungere la meta balneare di Lignano Sabbiadoro partendo da Udine si aggira all’incirca sui 9 euro (1,91 euro circa al litro); qualche centesimo di più se si sceglie come percorso la SS13 (9,78 euro). Diverso discorso se si sceglie di percorrere l’autostrada A23, dove andranno a sommarsi i 3,50 euro di pedaggio.

Nel caso di un’autovettura alimentata a gasolio, il prezzo scende per il carburante (7 euro circa totali; 1,82 euro al litro) e rimane stabile il prezzo del pedaggio in autostrada.

Ombrellone e lettino

Una volta giunti all’agognata destinazione, al cittadino medio non resta che scegliere uno degli stabilimenti della costa e rilassarsi al sole.

Considerando il periodo di bassa stagione, i costi per un semplice ombrellone con due lettini in prima fila ha un costo minimo di 17 euro a Lignano Sabbiadoro, per arrivare ai 23 euro di Lignano Pineta. Si può spendere qualcosa di meno dalla 4a fila: 11,30 euro per un ombrellone, una sdraio ed un lettino.

Zona vip e gazebo

Per i più fortunati, Lignano Pineta offre una zona vip, separata rispetto agli altri stabilimenti, dove il prezzo per ombrellone e due lettini si aggira attorno ai 28 euro già in bassa stagione. Stesso discorso a Lignano Sabbiadoro, dove sono presenti i gazebo comprendenti tre lettini, due poltrone e un tavolino dal costo di 42 euro in prima fila, fino a scendere a 37,70 euro dalla quarta.

Il pranzo

Il mare, si sa, mette fame. Per questo quando il sole è già alto, la ricerca di un posto dove consumare il proprio pranzo è d’obbligo. Per chi non intende abbandonare la spiaggia, può servirsi di un bar o una paninoteca nel circondario, spendendo all’incirca dai 10 ai 15 euro a testa.

Per i più raffinati rimane la scelta del ristorante, dove i prezzi oscillano tra i 15 e i 20 euro a testa, in base alle consumazioni.

L’immancabile aperitivo

Con il volgere del tramonto, il mare si fa calmo e la spiaggia inizia a svuotarsi; come si può rinunciare all’ultimo aperitivo prima di ritornare alla propria vita quotidiana? Che sia un aperitivo sul mare o in centro città poco importa: i prezzi si aggirano attorno ai 7/10 euro a testa.

Il fine giornata

Dopo una giornata piena, non resta che fai i conti: all’incirca per passare un’intera giornata al mare il friulano si troverà a spendere in totale 60 euro a testa.

