I collegamenti via barca a Lignano: i dati.

La stagione turistica appena conclusa ha visto un’importante crescita delle presenze sui collegamenti via barca a Lignano, risultato anche di iniziative promosse dall’amministrazione comunale per ampliare e diversificare l’offerta della città. I nuovi servizi di trasporto marittimo, pensati per turisti e cicloturisti, hanno puntato a rendere più agevole l’esplorazione del territorio senza ricorrere all’automobile, contribuendo così a un turismo più sostenibile.

“Tra le soluzioni multimodali sostenibili adottate come nuova forma di mobilità, sicuramente svetta il collegamento con Marano Lagunare – sottolinea l’assessore alla viabilità Marina Bidin – una piacevole traversata della laguna di circa 40 minuti riproposta con la possibilità di portare a bordo le biciclette. Una formula risultata molto gradita e quest’anno implementata nell’orario, con una corsa in più da Lignano e una da Marano e un prolungamento del servizio fino al mese di settembre. Due novità volute dall’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, che hanno contribuito a registrare ottimi numeri, con oltre 45 mila passeggeri, segnando un + 20% rispetto all’anno precedente”.

Anche il servizio del Passo Barca, che collega Lignano Riviera alla zona del faro di Bibione, ha confermato il proprio valore, pur con una lieve flessione di passeggeri a causa del maltempo che ha caratterizzato i mesi di maggio, giugno e settembre. “Dal suo avvio, nel 2018, il Passo Barca è stato un successo crescente, frutto della collaborazione con il gestore e la Regione per estendere le giornate di operatività – evidenzia l’assessore -. Nonostante la flessione stagionale, il servizio ha totalizzato complessivamente 570 mila transiti dal 2018 ad oggi, dimostrando di essere una risorsa fondamentale per il turismo sostenibile della nostra area”.