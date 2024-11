Il Villaggio Longobardo a Romans d’Isonzo.

Hanno preso ufficialmente il via ieri, 6 novembre 2024, i lavori per la costruzione del “Villaggio Longobardo” nell’area dell’ex polveriera militare di Romans d’Isonzo, un ambizioso progetto promosso dall’associazione Invicti Lupi. Dopo un lungo iter burocratico, il progetto ha finalmente visto l’inizio degli interventi di pulizia e sfalcio dell’area “UMI1” da parte della ditta S.T.R. s.r.l. di Fiumicello-Villa Vicentina mentre il progetto è seguito dallo studio F14/AA di Udine. Nei prossimi mesi, seguiranno le demolizioni degli edifici in disuso per fare spazio al futuro insediamento storico.

Il “Villaggio Longobardo” si propone di diventare un polo culturale di rilevanza europea, una fedele ricostruzione di un villaggio del VI secolo, capace di attrarre visitatori da ogni parte d’Europa grazie a un’offerta culturale, turistica e storica che abbraccia un’ampia gamma di attività.

L’obiettivo è rivitalizzare il territorio attraverso un centro dedicato alla storia dei Longobardi, con strutture come case, capanne, pozzi, ambienti artigianali, torri e palizzate, su un’area di 25.000 mq. Grazie a questa ricostruzione si andrà a ricreare un ipotetico spaccato storico di come doveva essere il primo insediamento fondato dai Longobardi nel 568 d.C. dal quale ha avuto origine l’attuale paese di Romans d’Isonzo.

Il percorso di realizzazione del Villaggio è iniziato nel 2021, quando Invicti Lupi ha ricevuto il primo sostegno economico dalla Regione Friuli Venezia Giulia, seguito da ulteriori finanziamenti nel 2022. Tuttavia, il progetto ha dovuto superare numerosi ostacoli burocratici: l’intera area della polveriera, pur essendo in parte degradata e abbandonata, era soggetta a vincoli di protezione dei prati stabili. Invicti Lupi e il Comune di Romans d’Isonzo hanno quindi lavorato insieme per ridefinire l’area e ottenere il via libera definitivo dalla Regione, giunto il 24 ottobre scorso.

Nel corso di questi anni di attesa, Invicti Lupi ha portato avanti la progettazione in collaborazione prima con l’Università di Trieste poi con lo studio F14/AA di Udine. Ora, con l’inizio dei lavori, l’obiettivo è completare l’area per giugno 2025, in tempo per la XIII edizione di “Romans Langobardorum”, la maggiore rievocazione storica longobarda in Europa.

Per il completamento del progetto, Invicti Lupi auspica ulteriori finanziamenti da enti pubblici e privati, invitando i sostenitori a contribuire attraverso l’Art Bonus FVG, che offre una detrazione fiscale del 75%. “Questo villaggio non è solo una ricostruzione, ma una visione per il futuro culturale del territorio,” dichiarano dall’associazione. “Vogliamo creare uno spazio che permetta a giovani e adulti di riscoprire la storia e vivere il passato attraverso la living history.”