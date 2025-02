Lignano Comune ciclabile: nuova pista per le bici sul lungomare di Riviera

Lignano Comune ciclabile. Lo attesta la FIAB, (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), nell’ambito di un progetto promosso per valutare e certificare l’impegno dei territori nell’incentivare la ciclabilità come modello di mobilità e approccio integrato alla vivibilità urbana.

Il progetto FIAB attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5, rappresentato da altrettanti “Bike smile”, assegnati sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. E attestano il miglioramento del benessere urbano e della fruibilità dei territori: oltre al cicloturismo, la mobilità urbana, il governo del territorio, la comunicazione e la promozione.

“Mobilità e qualità della vita sono due aspetti prioritari nell’agenda dei lavori della nostra amministrazione, anche per l’effetto trainante che possono generare nei confronti dell’attrattiva turistica. Il turismo in bicicletta sta registrando numeri impressionanti e rappresenta un volano economico che nessun territorio può permettersi di ignorare”, commenta in una nota il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi. “Favorire e potenziare la mobilità lenta comporta un miglioramento della viabilità urbana, della sicurezza stradale, della qualità della vita e del benessere dei centri abitati”.

Nella costruzione del punteggio assegnato alla località di Lignano Sabbiadoro, valutando nel complesso i suoi 16 chilometri quadrati di territorio, FIAB attribuisce tre “Bike smile” su cinque al cicloturismo e alle ciclabili urbane e due su cinque (valutati in crescita rispetto agli anni passati) alla politica di governo del territorio e all’efficacia dell’attività di comunicazione e promozione messa in atto.

“Ci stiamo impegnando parecchio in questa direzione – aggiunge Giorgi – abbiamo in fase di definizione un importante intervento, rappresentato dalla ciclabile di via delle Terme e stiamo predisponendo l’iter di un secondo intervento di rilievo, finanziato tramite bando regionale per quasi 3 milioni di euro, per un percorso sul lungomare di Riviera“.

“L’interesse nei confronti di Lignano comune ciclabile cresce e l’importante evento promosso l’anno scorso a fine settembre e dedicato agli appassionati delle due ruote e quanti hanno colto l’occasione per esplorare il territorio in modo sostenibile e divertente, ne è stata la conferma. L’edizione zero di “Sandy Wheels – Lignano a ruota libera è stata la conferma del livello di bike hospitality raggiunto dalla nostra località e dell’opportunità per gli operatori turistici, specialmente in un contesto in cui il cicloturismo è in forte crescita. E anticipo già che si sta lavorando alla seconda edizione in programma nell’ultimo fine settimana di settembre”.

“Dobbiamo avere la capacità di intercettare questo nuovo mercato, caratterizzato da un turista più attento all’ambiente e propenso a soggiornare più a lungo nella località che può diventare punto di partenza e di arrivo per chi vuole esplorare le diverse destinazioni del Friuli Venezia Giulia. Captare e dare risposta a questa domanda significa diversificare l’offerta e renderla più competitiva”.