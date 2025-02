Inaugura Go!2025 e ci si può andare anche con lo storico treno Arlecchino

In treno storico all’inaugurazione di Gorizia-Nova Gorica Capitale della Cultura europea.

In occasione della giornata inaugurale di “GO!2025 Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura”, l’8 febbraio 2025 sarà possibile raggiungere la sede dell’evento a bordo del treno ETR 252 “Arlecchino”, che rappresenta una delle eccellenze della cultura e della produzione industriale italiana degli anni ‘60 del secolo scorso, magistralmente restaurato da Fondazione FS Italiane e celebre per il suo design, i colori vivaci degli allestimenti, il bar di bordo e l’inconfondibile belvedere frontale da cui poter assistere allo scorrere del paesaggio.

Grazie all’iniziativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione operativa di Trenitalia e FS Treni Turistici Italiani, sarà possibile raggiungere la citta di Gorizia con tre corse che partiranno rispettivamente da Venezia (passando per Treviso, Sacile, Pordenone e Udine), da Trieste (via Monfalcone) e da Udine.

Da Gorizia è poi previsto il viaggio di ritorno dell’Arlecchino a Venezia, mentre per i viaggiatori provenienti da altre città sarà possibile utilizzare per il rientro i treni ordinari. Dalla stazione ferroviaria del capoluogo isontino, appena riqualificata, sarà possibile raggiungere attraverso nuovi servizi bus urbani transfrontalieri, le sedi dei vari eventi in programma sabato 8 febbraio.

Un’esperienza unica per vivere la giornata inaugurale della Capitale europea della cultura 2025. È possibile acquistare i biglietti su tutti i canali di Trenitalia (sito internet, app, self service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita Sisal Pay).

Il programma dell’inaugurazione di Go!2025.

Gorizia e Nova Gorica si preparano a vivere una giornata storica all’insegna dell’unione e della condivisione tra Italia e Slovenia: domani, sabato 8 febbraio, infatti, si inaugura Go!2025, Gorizia-Nova Gorica Capitale della cultura europea.

L’evento avrà inizio alle 10:00 dalla stazione ferroviaria di Gorizia, con un corteo di mille performer che attraverserà il confine tra le due città, a simboleggiare la collaborazione tra i territori. Tra i momenti più attesi, l’esibizione congiunta delle bande della polizia italiana e slovena. A seguire, la tradizionale sfilata dei sindaci delle città coinvolte.

Alle 11:15 in piazza Vittoria, gli interventi del sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, e del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, accompagnati dallo scampanio simultaneo di tutte le chiese goriziane. Un altro momento significativo sarà la performance artistica “Walking Sculpture” di Michelangelo Pistoletto, che vedrà artisti, atleti e studenti attraversare il confine, fino a raggiungere piazza Bevk a Nova Gorica, in un simbolico gesto di unione.

Inaugurazione ufficiale con Mattarella e Pirc Musar

Alle 16:00, la piazza Transalpina, rinnovata grazie ai fondi europei, sarà il cuore della cerimonia ufficiale di inaugurazione. L’evento vedrà la partecipazione dei presidenti Sergio Mattarella e Nataša Pirc Musar, insieme a numerosi rappresentanti di Stati europei e della Commissione Europea.

Eventi artistici e musicali per chiudere la giornata

Le celebrazioni proseguiranno con spettacoli artistici e musicali. A Nova Gorica, la regista Neda Rusjan Bric curerà un suggestivo evento teatrale, mentre a Gorizia il castello sarà illuminato scenograficamente, con l’accompagnamento musicale di Remo Anzovino e dei 40 Fingers. La festa culminerà in piazza Transalpina, con i DJ set di Daddy G (Massive Attack) e Andy Smith (Portishead), per un evento musicale che si protrarrà fino a notte fonda.

Il programma ora per ora.

10:00, Stazione di Gorizia Centrale: inizio del corteo transfrontaliero accompagnato dalla banda musicale

10:45, Trgovski dom: unione della banda congiunta della polizia sloveni e italiana

11:15, Piazza della Vittoria: programma culturale con discorsi dei sindaci delle due città

13:15, corteo transfrontaliero da Piazza della Vittoria a Carinarnica con programma culturale

13:30, Piazza della Vittoria:esibizioni coro Scuola media Ivan Trinko, coro dipendenti comunali, Scuola di danza Tersicore, Asd Dance & Fit Academy, Danza GOKaos, Orchestra civica di fiati Città di Gorizia

17:00, Piazza della Vittoria: esibizioni Licei Classico Dante Alighieri, Licei Slataper (video Barraonda e crew della Barcolana), coro Licei Slataper e Scuola di danza Movartex.

PIAZZA TRANSALPINA

16:00: cerimonia introduttiva con discorsi

Si prega di notare che, a causa dei limiti di spazio e per motivi di sicurezza, la partecipazione sarà limitata; una trasmissione in diretta sarà disponibile in Bevkov trg e in Piazza della Vittoria. La partecipazione è possibile solo previa registrazione; l’ingresso è possibile solo da Erjavčeva ulica.

NOVA GORICA

14:00: attraversamento del corteo transfrontaliero nei pressi della Carinarnica, proseguimento su Erjavčeva ulica e Rusjanov trg fino a Bevkov trg • programma attrattivo con 1400 partecipanti

15:00, Bevkov trg: discorsi dei sindaci delle due città • chioschi con cibo e bevande

16:00–18:00, Trg Edvarda Kardelja: ritrovo sul luogo dell’evento

18:00, Trg Edvarda Kardelja: spettacolo artistico, evento principale dell’apertura della Capitale europea della cultura

Si consiglia di arrivare prima delle 17:00.

BORDERLESS PARTY

19:00, Trg Edvarda Kardelja: DJ Brina Knauss, DJ Roli

19:00, Piazza della Vittoria: concerto Remo Anzovino, Tish, 40 Fingers • chioschi con cibo e bevande

21:00, Piazza Transalpina: DJ DADDY G (Massive Attack), Andy Smith (ex Portishead)

21:00, Bevkov trg: concerto MRFY • chioschi con cibo e bevande