Tredici squadre al lavoro per la pulizia dopo i festeggiamenti della Pentecoste a Lignano.

Tredici squadre al lavoro lungo tutti gli assi viari del centro di Sabbiadoro, il Lungomare Trieste, via Udine, via Tolmezzo, viale Venezia, viale Gorizia e tutte le varie traverse, compreso viale Centrale, fino alla zona del camping, ogni mattina da venerdì a lunedì scorsi, per ripulire la città dai bagordi notturni legati ai festeggiamenti della Pentecoste.

“Sapevamo a cosa saremmo andati incontro all’alba di ogni mattina successiva alle nottate di festa e ci siamo attrezzati. Come avvenuto già lo scorso anno, come Assessorato e Ufficio Ambiente, assieme a MTF, abbiamo preparato per tempo e con cura gli interventi da mettere in campo per affrontare la Pentecoste, coordinando nel dettaglio le squadre, le tempistiche e le modalità di azione“, commenta in una nota il vicesindaco con delega all’ambiente, Manuel Massimiliano La Placa.

“Ormai da diversi anni Pentecoste è un’usanza radicata che mette a dura prova la nostra città e che, purtroppo, spesso sfocia in forti esagerazioni che dovrebbero far riflettere e non posso che comprendere le rimostranze dei cittadini legate ad alcuni eccessi che si sono verificati. Ma va detto che nella fascia oraria dalle 6 alle 9 di ogni mattina la città è stata ripulita, rimessa in ordine a favore di cittadini, categorie e turisti. È chiaro che le foto con le strade sgombre e ordinate fanno meno notizia di quelle della notte, o delle prime ore del mattino, con la città in ordine. Nei prossimi giorni – anticipa – proseguiranno gli interventi di lavaggio profondo di tutti gli assi viari e del centro cittadino interessati dal fenomeno”.

“Per le squadre di MTF – prosegue la nota del vicesindaco – sono stati quattro giorni davvero intensi, affrontati con massimo impegno ed è giusto dare loro i meriti per il servizio reso alla località. Ho seguito i lavori personalmente ogni giorno, dalla mattina presto e non posso che ringraziare MTF per il grande lavoro svolto e per la massima collaborazione”.