Quanto vale il turismo di Lignano.

Lignano Sabbiadoro è tra le mete top del turismo in Italia. Ed è anche per questa sua capacità di attirare presenze che la località friulana, assieme agli altri Comuni del G20 spiagge, chiede lo status di “città balneare”, in modo da adeguare i servizi ad una popolazione che, se normalmente si attesta su meno di 7mila abitanti, in alta stagione arriva ai 200 mila.

Stando alle stime di Deoskopika, infatti, nel 2023 i flussi turistici aumenteranno del 12 per cento in Italia che, per le cittadine del G20 spiagge, il network che comprende le destinazioni balneari con almeno un milione di presenze turistiche, significa 70 milioni di turisti in più (il 17 per cento del complessivo nazionale).

Per il Friuli, le stime parlano di 9,6 milioni di presenze (+11,1% rispetto agli 8.621.873 milioni registrati nel 2022) e 2,6 milioni di arrivi (+13,7% rispetto in confronto ai 2,28 milioni dell’anno precedente). Facile immaginare che molti di essi riguarderanno proprio la nostra cittadina costiera.

Ma quanto vale il turismo di Lignano? Stando ai calcoli sulle rielaborazioni dei dati Istat, il valore aggiunto della destinazione friulana ammonta a 754 milioni di euro (pari allo 0,86 per cento), uno dei più alti tra le località balneari italiane, in grado di far meglio di Sorrento, Riccione, Cervia e Cesenatico. Meglio di Lignano Sabbiadoro, ci sono Rimini, San Michele al Tagliamento, Cavallino-Treporti, Jesolo, Caorle e Palermo.

Proprio per questa capacità attrattiva, i Comuni del G20 Spiagge stanno portando avanti la battaglia per diventare “città balneari”: uno status che consentirebbe loro di adeguarsi ai grandi flussi turistici. Le amministrazioni chiedono quindi dotazioni organiche e finanziarie idonee per poter far fronte all’effetto fisarmonica sulla popolazione, che comprendano anche le risorse per la pubblica sicurezza e quelle per la sistemazione delle spiagge, e di poter usare liberamente la metà della tassa di soggiorno, attualmente vincolata.