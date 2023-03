Le stime del turismo in Friuli per il 2023.

Sarà un anno d’oro per il turismo in Friuli, almeno stando alle stime di Demoskopika che prevede una forte crescita di arrivi, presenze e di spesa turistica, ossia quanto spenderanno sul territorio i visitatori.

Per l’anno in corso il Tourism Forecast 2023 dell’Istituto stima in Italia oltre 442 milioni di presenze (numero delle notti trascorse nelle strutture del territorio) e quasi 127 milioni di arrivi, con una crescita rispettivamente pari al 12,2% e all’11,2% rispetto all’anno precedente; segnali di ripresa anche dei flussi stranieri mentre la spesa di turistica arriverebbe a ben 89 miliardi di euro.

Questo a livello di Paese, ma Demoskopika, elaborando la serie storica dei flussi dal 2010 al 2022 sulla base dei dati Istat e Banca d’Italia, ha anche fatto una previsione per singole regioni. Per per il 2023, quindi, le stime per il nostro Friuli parlano di 9,6 milioni di presenze (+11,1% rispetto agli 8.621.873 milioni registrati nel 2022) e 2,6 milioni di arrivi (+13,7% rispetto in confronto ai 2,28 milioni dell’anno precedente). Gli arrivi in regione aumenteranno quindi più della media italiana (che si ferma all’11,2%) mentre le presenze meno (in questo caso la media italiana di crescita è di 12,2%).

Buone notizie anche dalle previsioni per la spesa turistica, ossia quella legata a servizi ricettivi, servizi di ristorazione, servizi di trasporto, noleggio mezzi, servizi delle agenzie di viaggio e altri servizi di prenotazione, servizi culturali, servizi sportivi e ricreativi, shopping e altre spese. In Friuli dovrebbe passare dagli 820 milioni del 2022 al miliardo e 37 milioni, con un incremento del 26,5%, il quinto valore di crescita più alto in Italia (media del Paese 22,8%).