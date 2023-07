Le Frecce Tricolori nel cielo di Lignano.

Conto alla rovescia per “W Lignano”, lo spettacolo aereo della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori in programma domenica 9 luglio sullo specchio acqueo antistante l’arenile di Lignano Sabbiadoro dalle ore 16.30 alle 18.30.

La PAN colorerà con il tricolore il cielo della località balneare più grande del Friuli Venezia Giulia esibendosi in coreografie acrobatiche mozzafiato. L’evento, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni e dall’Aero Club Friulano, è ormai un appuntamento fisso che qui si svolge ininterrottamente da più di trent’anni; in più, quest’anno l’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni dell’Aeronautica Militare.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale famosa in tutto il mondo mostrerà le straordinarie evoluzioni in formazione e del pilota solista. Il pubblico potrà ammirare l’elicottero HH139 per una dimostrazione di soccorso, e, per la prima volta, un aereo biplano Stearman configurato Wing Walker che si esibirà in acrobazie da capogiro.

Ci sarà anche Andrea Pesenato, asso italiano dell’acrobazia aerea e più volte campione italiano di specialità freestyle, che con il suo CAP 231 terrà gli spettatori con il naso all’insù. Inoltre, si potrà assistere alle esibizioni del Team di 2 aerei Flyng Donkey e ai sorvoli di un Antonov 2, il biplano più grande del mondo.

Punto centrale dello show sarà l’Ufficio Spiaggia numero 11, ma le acrobazie adrenaliniche saranno comodamente visibili seduti sotto l’ombrellone da tutti gli 8 chilometri della spiaggia dorata di Lignano.