Moda d’Autore, il talento degli stilisti emergenti sfila a Lignano

A Lignano la finale di Moda d’Autore.

Giovedì 18 e venerdì 19 luglio a Lignano Sabbiadoro la finale della quindicesima edizione di “Moda d’Autore” concorso che ha lo scopo di promuove­re e valorizzare il lavoro, la creatività ed il talento di stilisti emergenti dove la moda ed il glamour saranno gli ingredienti principali. Il Centro Congressi Kursaal Riviera Resort, sarà quest’anno il quartier generale dell’organizzazione e palcoscenico della sfilata Finale.

Giovedì 18 luglio alle ore 21.00 la giuria, composta da operatori nel settore della moda e del design, visionerà e valuterà i capi proposti dagli stilisti in gara venerdì 19 luglio alle ore 21. Al termine della sfilata di moda con le creazioni dei concorrenti, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, si conoscerà il nome del vincitore di “Moda d’Autore 2024”. La finale di “Moda d’Autore”, quest’anno presenta la novità di “Sposa d’Autore” un concorso con caratteristiche simili ma, dedicato stilisti di abiti da sposa e cerimonia femminile.

I finalisti.

Moda d’Autore 2024: Chiara Actis di Ciriè (To); Giulia Bonfiglioli di Casalecchio di Reno (Bo); Lucia Caprì di Sarzana (Sp); Sonia Flauto di Sassari; Francesca Golles di Faedis (Ud); Francesca La Russa di Ragusa, Alberto Messina di Maddalena di Cazzano Budrio (Bo) , Cristina Mocchiutti di San Giovanni al Natisone (Ud), Federica Pitton di Balangero (To); Federico Rossi di Lugugnana di Portogruaro (Ve), Diana Tanuteryan di Furstenlfeld (Austria), Carmen Urti di Roccadaspide (Sa), Carmen Vulcano di S. Agata Militello (Me).



Sposa d’Autore 2024: Arianna Beccari di Vigarano Mainarda (Fe), Lucia Caprì di Sarzana (Sp), Olesia Koropatiuk di Tarcento (Ud), Cristina Mocchiutti di San Giovanni al Natisone (Ud), Federico Rossi di Lugugnana di Portogruaro (Ve), Carmen Vulcano di S. Agata Militello (Me).