Da sabato 20 luglio, musica e non solo per la 29esima edizione del festival del Tarvisiano

L’attesa è ufficialmente terminata: la 29esima edizione di No Borders Music Festival è alle porte. Da sabato 20 luglio fino a domenica 4 agosto, per tre weekend, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – sarà il teatro della rassegna che coniuga musica, natura ed enogastronomia.

Il cuore dell’evento sarà come sempre la musica che rifletterà lo spirito della kermesse, “senza confini”, attraverso una programmazione ricca di appuntamenti imperdibili con star internazionali e icone pop, abbinati ad artisti di ricerca famosi per aver messo la sperimentazione al centro del loro percorso. Non ci saranno, infatti, limitazioni di genere musicale, appartenenza sociale o geografica: No Borders Music Festival è un contesto dove le differenze sono appianate e le barriere superate, e viene valorizzata la musica come forma culturale universale tramite le esibizioni dei diversi artisti che compongono la line up.

Il calendario dei concerti

Per la sua 29esima edizione, il festival ospiterà nello scenario suggestivo dei Laghi di Fusine Goran Bregović e Morcheeba (sabato 20 luglio), Thievery Corporation e Kruder & Dorfmeister (domenica 21 luglio), Stewart Copeland Police Deranged For Orchestra (sabato 27 luglio) e Manu Chao (domenica 28 luglio). Al Rifugio Gilberti ci sarà un attesissimo Mistery Concert nella giornata di sabato 3 agosto. Infine, l’affascinante Altopiano del Montasio domenica 4 agosto ospiterà Jan Garbarek Group e Trilok Gurtu.

Il palinsesto di No Borders Music Festival si arricchisce di altre attività radunate all’interno del contenitore di Natural Sound, programma che precede i main concert che rappresenta un innovativo approccio alla sostenibilità, mirato a creare un’esperienza integrata che unisce la musica dal vivo – previsti i concerti di Massimo Silviero, Doro Gjat, Alberto Visentin, Il Guru, Filaments of Existence e Cilio – ad aspetti culturali, degustazioni e attività en plein air (sessioni di yoga, passeggiate naturalistiche e incontri zero waste) in alcune delle location più prestigiose del territorio. Questo progetto si propone di valorizzare le bellezze naturali e il patrimonio culturale locale, permettendo agli ospiti di vivere esperienze uniche e indimenticabili.

Non solo musica: attenzione alla sostenibilità

No Borders Music Festival nel corso degli anni ha avuto un ruolo di primo piano nella divulgazione del Friuli Venezia Giulia da un punto di vista storico e naturalistico. Grazie alla partecipazione al festival, migliaia di visitatori italiani e stranieri hanno infatti visitato alcuni dei luoghi alcuni dei luoghi più incontaminati e suggestivi del comprensorio montano del Tarvisiano (i Laghi di Fusine, l’Altopiano del Montasio, la montagna del Canin, la Foresta millenaria di Tarvisio). Oltre a ciò, uno degli obiettivi primari per gli organizzatori del festival rimane la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e la sostenibilità dell’evento stesso: gli organizzatori del festival sono stati i primi a promuovere l’accesso alle aree dei concerti solamente a piedi o in bicicletta.

Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024

No Borders Music Festival è anche uno strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale, grazie a Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024, rassegna enogastronomica che propone una cucina di alto profilo che punta a reinterpretare prodotti della tradizione attraverso le competenze di rinomati chef italiani e internazionali.

Obiettivo di Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024 è, infatti, quello di rappresentare al meglio le ricchezze che il nostro territorio ha da offrire in termini di ospitalità, natura e prodotti gastronomici. Tra le illustri presenze di questa edizione, che proporranno agli appassionati le loro creazioni: Matteo Poggi (Ristorante Al Cambio – Bologna), Roberto Pintadu (Ristorante Bifrò – Torino) e Maksut Askar (Ristorante Neolokal – Istanbul), Matias Perdomo (Ristorante Contraste – Milano) e Inaki Bolumburu (Ristorante Contrast – Amsterdam), Yoji Tokujoshi (Ristorante Bentoteca – Milano), Michele Lazzarini (Ristorante Contrada Bricconi – Oltressenda Alta BG) e Prateek Sadhu (Masque Restaurant – Mumbai), Chiara Pavan, Francesco Brutto (Venissa – Mazzorbo) e Masahiro Homma (Osteria Giorgione – Venezia). Tutte le informazioni e i dettagli su: Einprosit.org/home-summer

No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Jack Daniel’s, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte. Tutte le informazioni su: nobordersmusicfestival.com