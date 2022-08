Monopattini abbandonati sui marciapiedi o in mezzo alla strada, troppi incivili a Lignano

Molte le segnalazioni per l’uso scorretto dei monopattini.

Sono ben 500 i monopattini in dotazione al comune di Lignano Sabbiadoro, che la ‘Bird’ quest’anno ha messo a disposizione durante il periodo estivo. Tuttavia, non era di certo prevedibile un comportamento così superficiale da parte di molti utenti che usufruiscono del servizio. Tenendo conto di quanto i monopattini elettrici siano un grosso ausilio a molte persone durante il periodo estivo nella località balneare, tra turisti e lavoratori stagionali, il senso civico dovrebbe regnare sovrano, ma purtroppo così non è.

Dopo due anni in cui il traffico è stato in qualche modo limitato dalla pandemia, quest’anno il flusso urbano, soprattutto nei mesi estivi, è a pieno regime, amplificando esponenzialmente i disagi, soprattutto arrecati ai mezzi di soccorso, causati dall’utilizzo errato, indisciplinato e superficiale dei mezzi elettrici. In realtà, già dall’anno scorso era evidente il problema: non era infatti inusuale imbattersi in monopattini abbandonati nei posti meno opportuni, parcheggiati in maniera approssimativa, addirittura contromano o con due persone a bordo.

Nonostante ci siano una serie di regole scritte nero su bianco nel sito della società appaltatrice alla quale il comune fa riferimento, sono troppi utenti che usufruiscono del servizio che non hanno la benché minima idea di mettere in pratica anche il più basilare senso civico. Dall’utilizzo degli appositi giubbotti catarifrangenti, alle indicazioni in merito ai parcheggi. Per quanto riguarda la velocità invece, viene ridotta automaticamente nelle aree pedonali, da una velocità massima di 20 km/h che scende a 6 km/h nelle aree pedonali e che, nel caso di Lignano, sono riconducibili a Viale Tolmezzo, Viale Venezia e Via Udine.

Un servizio che avrebbe dovuto alleggerire il lavoro già molto più intenso durante il periodo estivo da parte delle forze dell’ordine, ma che si sta rivelando piuttosto problematico da gestire, come conferma l’assessore alla viabilità e ai trasporti di Lignano Sabbiadoro, Marina Bidin. “Sono assolutamente favorevole all’utilizzo dei monopattini elettrici, perché, se usati nella maniera corretta, sono un valido surrogato alle autovetture, soprattutto nelle località balneari. Sono dei mezzi semplici, veloci e indipendenti – spiega l’assessore – . Tuttavia, stiamo riscontrando purtroppo qualche superficialità in merito all’utilizzo, sia durante la marcia, sia nel momento in cui, terminato il tempo del noleggio, vengono parcheggiati. Addirittura c’è chi li ripone sopra alle aiole, oppure chi li abbandona a terra lungo i marciapiedi.

“Questo ci dispiace moltissimo, perché, a causa di alcuni incivili, lo spirito del monopattino perde il valore per il quale è stato creato. Stessa cosa vale per le biciclette elettriche, il comportamento tenuto da chi ne usufruisce è davvero poco edificante – continua l’assessore Bidin – . Io e l’amministrazione comunale ci stiamo attivando ed impegnando affinché vengano regolamentate in altra maniera, molto più sicura, le attuali norme in vigore che ne consentono l’utilizzo, sia per il decoro urbano, sia per far sì che gli stessi non siano più di intralcio in situazioni di emergenza – prosegue l’assessore – . Tengo inoltre a precisare che, qualora si vedessero scorrazzare questi mezzi elettrici a velocità sostenute nelle aree non consentite, non sono riconducibili a quelli dell’azienda alla quale noi ci appoggiamo, in quanto tarati, ma sono mezzi privati, a volte addirittura non omologati”.

La ‘Bird’, dal canto suo, si è dimostrata una Ditta particolarmente collaborativa ed attenta alle problematiche che l’assessore Bidin ha posto in merito, tant’è che, proprio la ditta stessa, ha esortato a segnalare tempestivamente qualsiasi problema venisse riscontrato, in modo da poter intervenire in maniera celere. ” Ho interpellato di persona il referente della ditta, che ha dimostrato grande collaborazione, così da poter migliorare il servizio che viene dato ai cittadini. Chiunque può segnalare disagi o problemi legati ai nostri mezzi elettrici, tramite mail o collegandosi direttamente all’app. La ditta, nel giro di trenta minuti, invierà uno degli addetti posti in loco, facenti parte delle due squadre da dieci persone presenti in modo permanente sul territorio, per risolvere il problema “, conclude l’assessore Bidin. Per qualsiasi segnalazione in merito ai monopattini: ciao@bird.co , oppure la app da cellulare ‘Community mode’.