Sono otto le pizzerie eccellenti in Friuli Venezia Giulia: 4 sono a Udine

Le pizzerie eccellenti del Fvg secondo la guida “Top 50 Pizza”.

Anche se nessuna è riuscita ad entrare nei primi 100 posti in classifica, sono otto le “pizzerie eccellenti 2022” in Friuli Venezia Giulia secondo la guida Top 50 Pizza.

Di queste la metà sono di Udine: si tratta della pizzeria Al Rugantino By Chiarelli, la Campana d’Oro, Gabin Gusto Esclamativo e pizzeria Alla Lampara. In regione ci sono anche Al Civicosei e Il Melograno-Naturalmente Buono di Trieste, Al Lampione di Gorizia e infine La Ciacolada di Grado.

Al Civicosei (Trieste).

Location in pieno centro, moderna ed elegante, con la presenza del dehors per il periodo estivo. Servizio giovane e cortese ma non eccessivamente formale. L’impasto è molto digeribile e disponibile sia normale (con farina tipo 1), che con farina integrale e multicereali: cotto nel forno a legna, è leggermente croccante all’esterno e morbido all’interno. Farciture abbondanti e golose, soprattutto quelle fuori menu che vengono proposte a rotazione: stuzzicante quella con mozzarella, mix di pomodorini marinati, stracciatella, tonno grigliato, cipolla fritta e zest di limone. Buona anche la scelta di birre artigianali e vini. Consigliata la prenotazione.

Al Lampione (Gorizia).

Un locale storico, facilmente raggiungibile dal centro di Gorizia, che propone pizza e cucina. Qui è possibile gustare un’ottima pizza, grazie alla ricerca nella preparazione e nella scelta di ingredienti sempre freschi e di qualità: bufala DOP, pecorino romano, porchetta di Ariccia IGP, speck di Sauris e crudo di San Daniele. Un’ampia scelta di gusti, dalle pizze stagionali alle classiche, dalle esclusive alle vegetariane e vegane. Così anche gli impasti spaziano da quello senza glutine, a quello di farina tipo 1 macinata a pietra, ai 7 cerali, integrale bianco alla canapa, o al carbone vegetale. Non manca la Pinsa romana, rettangolare e dall’impasto specifico ad alta idratazione.

Al Rugantino By Chiarelli (Udine).

L’ambiente è accogliente, rustico e caloroso, posizione ottima per il parcheggio e a due passi dal centro di Udine. Il personale è cortese, sorridente e rapido. La pizza viene cotta nel forno a legna: materie prime gustose farciscono abbondantemente un impasto croccante e digeribile. Fresca e piacevole la Primavera, con stracciatella, rucola e pomodorini; più carica e particolare la “Chiarelli”, con i porcini e il roastbeef.

Campana d’Oro (Udine).

Una pizzeria storica di Udine, condotta dalla famiglia Palumbo, dove mangiare la tipica pizza napoletana, oltre alla classica cucina mediterranea, in un locale accogliente e dall’atmosfera familiare. La pizza, rigorosamente dall’impasto sottile e dal bordo alto e soffice, è ben farcita, solo con ingredienti selezionati e di qualità; dall’ottima salsa di pomodoro alla mozzarella di Bufala, dal fiordilatte di Agerola al prosciutto crudo di San Daniele, fino al limone Costa d’Amalfi, nonché l’olio extravergine d’oliva. Per chi preferisce restare leggero c’è la Pinsa romana dall’impasto di riso e soia, ad alta digeribilità. Lo staff è molto cordiale e preparato. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Gabin Gusto Esclamativo (Udine).

Location moderna, centro città, vari impasti, molti gusti. Il personale giovane e cordiale vi accoglie con dei tranci di pizza per ingannare l’attesa. C’è la pizza “Alta”, che segue la tradizione romana, e il “Cornicione” che invece segue quella napoletana; quest’ultima proposta anche con abbinamenti studiati per esaltare tutti i sapori, come nel caso della “Tirreno”, con stracciatella di bufala, acciughe e zest di limone. Per accompagnare il pasto, scelta di vini locali e di birre artigianali. Farine selezionate e lievito madre sono la base delle creazioni innovative di Andrea Gabin, l’appassionato pizzaiolo che sceglie solo ingredienti stagionali.

Il Melograno – Naturalmente Buono (Trieste).

Una pizzeria dall’ambiente moderno con uno staff giovane e dinamico, dove gustare una pizza buona e genuina, dai sapori originali. Grande importanza è data alla sostenibilità nella scelta dei prodotti, a km0 e di piccoli produttori locali. L’impasto è di tipo indiretto, preparato con pochissimo lievito e dai lunghi tempi di maturazione, per una pizza leggerissima. Oltre a quella tradizionale, c’è la pizza speciale, sottile e delicata, a base di pasta madre; o la “FraGrà”, alta, croccante fuori e morbida dentro, già tagliata a spicchi; tutte farcite con ingredienti di qualità: Bufala DOP, gorgonzola dolce DOP, capperi di Salina, salsiccia naturale e trota di Sauris affumicata.

La Ciacolada (Grado).

Nel centro storico dell’Isola del Sole, come è anche chiamata Grado, La Ciacolada è il punto di riferimento per la pizza napoletana. Impasto soffice, fragrante e digeribile, impreziosito da ingredienti di qualità. Anche la ricerca del prodotto tipico dà i suoi frutti, nella “4 formaggi Revolution” il territorio si sente tutto, dal latteria all’aceto di Cormons. Un nuovo menù ricco di proposte interessanti è lo specchio della continua ricerca del miglioramento. All’interno del locale, situato a pochi passi dalla spiaggia, ci si sente abbracciati dai colori caldi e dall’atmosfera accogliente; il personale è gentile e disponibile. Non è possibile prenotare, ma il tempo d’attesa è ben ripagato.

Pizzeria Alla Lampara (Udine).

A pochi minuti dal centro, qui le pizze vengono preparate nel forno a legna dal 1978. L’impasto, realizzato con un blend di farina 1 e biologica integrale, è gustoso, col cornicione alto e morbido. La pizzeria propone, tra i vari gusti, prodotti tipici come l’Aglio Rosso di Nubia, delicato sulla “Marinara Bionda”, assieme al pomodoro giallo, alici, capperi, olive e origano. Proposte periodicamente delle pizze fuori menu che seguono la stagionalità, come la “Ernestina” in primavera, a base di carciofi freschi e saltati, mozzarella, pecorino e zeste di limone. Il locale nel weekend è spesso pieno, si raccomanda la prenotazione. Ambiente rustico ma curato, personale gentile e disponibile.