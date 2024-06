Da sabato 8 giugno, cinque corse giornaliere andata e ritorno, più una serale nei mesi di luglio e agosto

Come ogni estate, riparte il servizio marittimo che collega Marano Lagunare a Lignano Sabbiadoro attraverso una piacevole traversata in laguna della durata di 40 minuti circa, fornendo una valida alternativa all’auto, grazie all’integrazione modale con i servizi extraurbani e con l’urbano di Lignano.

La motonave Rosa dei Venti è dotata di vano portabici (capienza massima 10 bici), per consentire ai cicloamatori provenienti dall’entroterra di raggiungere la costa per proseguire lungo le ciclabili della località balneare e arrivare fino in Veneto, grazie al passo barca X River Lignano-Bibione.

Si ricorda che in caso di condizioni meteo avverse o di passeggeri oltre la portata della motonave potranno essere attivati bus di supporto (da Marano: piazza Risanamento, da Lignano: fronte Imbarcadero).

In motonave da Marano a Lignano, le novità della stagione.

Il servizio Marano-Lignano sarà prolungato fino a fine settembre e, oltre alle storiche corse, è stata aggiunta una coppia di corse a metà pomeriggio fino all’8 settembre, per offrire a residenti e turisti un servizio con maggiore frequenza.

Gli orari in vigore dall’8 giugno al 30 settembre.

Partenze giornaliere da Marano Lagunare (imbarco al molo Vecchia Pescheria) alle ore 9.00 / 11.00 / 14.00 / 16.00* / 18.00 / 22.30**

Partenze giornaliere da Lignano Sabbiadoro (Darsena – Sbarco dei pirati) alle ore 10.00 / 12.00 / 15.00* / 17.00 / 19.00 / 23.15**

*servizio attivo nel periodo dall’8 giugno all’8 settembre

** servizio negli orari notturni attivo dal 1° luglio al 31 agosto

Dove acquistare i biglietti.

I biglietti si acquistano a bordo della motonave, attraverso la app TPL FVG, in autostazione a Udine e nei ticket office (bar, edicole e tabaccherie) di Marano, Carlino, San Giorgio di Nogaro e Lignano. La corsa singola costa 3,90 euro, il biglietto di andata e ritorno 7,40 e il trasporto della bici 0,95. È possibile effettuare l’abbonamento nominativo per 10 o 50 corse, rispettivamente a 15,60 e 31,20 euro.

Per maggiori informazioni: www.tplfvg.it alla pagina SERVIZI MARITTIMI