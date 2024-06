In Friuli tra vino e natura, il nuovo Wine Bar al Parco della Vite

Nella Tenuta Ca’ Bolani nasce un luogo d’incontro per degustazioni ed esperienze immersi nel verde

In occasione dell’inizio dell’estate, a Cervignano del Friuli è stato inaugurato il Wine Bar della Tenuta Ca’ Bolani, un luogo d’incontro tra vino e natura capace di accogliere gli appassionati winelover locali ma anche i molti turisti, austriaci, sloveni e tedeschi in particolare, che ogni anno giungono ad Aquileia per visitare le bellezze incontaminate di questo territorio.

Il punto vendita, che sorge lungo la strada regionale 352 Variante, sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21, per tutti i visitatori che saranno accompagnati dagli appassionati esperti aziendali nella selezione delle bottiglie di vino adeguate ad ogni gusto e occasione.

In Friuli tra vino e natura, Le eccellenze del Parco della Vite.

Tra le esperienze e degustazioni proposte, ‘Le eccellenze del Parco della Vite’ è una camminata rigenerante tra i vigneti per ammirare la bellezza del territorio incontaminato, gli spensierati animali che lo popolano e le vigne verdeggianti. Un percorso in un parco naturale, perfetto per l’anima e per il corpo, che conduce all’Enoteca dove i nostri esperti e cultori vi accompagneranno alla scoperta dei segreti del vino: dalla storia della tenuta al suo legame con la cultura locale senza dimenticare le nozioni base su viticultura e vinificazione e l’analisi sensoriale dei nostri prestigiosi prodotti.

Gli appassionati completeranno questo tour, una degustazione guidata dei frutti del Parco della Vite (tra i quali Prosecco Spumante Brut Doc, Pinot Grigio Doc Friuli Aquileia e Refosco dal Peduncolo Rosso Doc Friuli Aquileia) accompagnata da prodotti tipici del territorio, affettati e formaggi.

I Tesori del Parco della Vite: i nostri Cru.

Aquilis, Alturio e Opimio sono dei veri e propri gioielli della cultura friulana. Prestigiosi vini della Friuli Doc Aquileia capaci di esprimere la vocazione vitivinicola di questo territorio unico le cui le brezze temperate del vicino mare Adriatico mitigano le calde estati, il calore del sole permette ottime maturazioni dei grappoli e il forte abbassamento di temperatura durante la notte esalta gli aromi primari delle uve, conferendo ai vini un’intensa personalità. I visitatori che sceglieranno l’esperienza ‘I Tesori del Parco della Vite: i nostri Cru‘ saranno accompagnati in un percorso di scoperta dedicato a questi Tesori: dal vigneto alla cantina, dalle tecniche di viticultura a quelle di vinificazione, dall’analisi sensoriale alla degustazione guidata, accompagnata da prodotti tipici del nostro territorio.

Il Friuli nel bicchiere …e nel Piatto.

Dalla scoperta del vigneto ai piaceri della Tavola: la tradizione culinaria del Friuli si lascia raccontare attraverso il suo patrimonio vitivinicolo. ‘Il Friuli nel bicchiere …e nel Piatto‘ permetterà di assaporare Prosecco Spumante Brut Doc, Pinot Grigio Doc Friuli Aquileia, Sauvignon Blanc Doc Friuli e Refosco Doc Friuli Aquileia.

Ca’ Bolani rafforza l’offerta di ospitalità.

“L’apertura del Wine Bar di Ca’ Bolani e dell’enoteca rappresenta da un lato, un ulteriore sviluppo della nostra strategia aziendale, mentre dall’altro, il rafforzamento della nostra offerta di ospitalità volta a promuovere l’eccellenza di questo territorio”, commenta Roberto Marcolini, direttore di Ca’ Bolani. “Grazie a questa operazione vogliamo continuare a consolidare il legame che abbiamo coltivato da molti anni con gli appassionati della cultura enologica del nostro territorio, creando un piccolo ma autorevole dove svolgere degustazioni, confronti tra esperti e attività didattiche in collaborazione con le scuole: progetto che abbiamo già avviato collaborato con alcune Università del Territorio per promuovere il patrimonio di saperi che qui si tramanda da generazioni”.

Immersi nel Parco delle Vigne, tra vino e natura.

Chi ha la fortuna di visitare Ca’ Bolani attraversa e scopre un vasto Parco di Vigne, uno dei più grandi corpi unici vitati di tutta l’Italia, composto da un affascinante mosaico di oltre 10 varietà autoctone e internazionali come Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Bianco, Friulano e Glera (per il Prosecco). Qui, nel cuore della denominazione Aquileia DOC a Cervignano del Friuli, si producono principalmente vini monovitigno, ognuno dei quali esprime appieno le caratteristiche dell’uva da cui proviene, distinguendosi per una naturale eleganza.

L’azienda è un “bouquet rigoglioso”: la terra è abbondante ma non omogenea, con 90 sotto parcelle diverse, e la diversità di ogni parcella viene preservata attraverso una raccolta e una vinificazione individuali. Ogni parcella ha una qualità distinta che viene intenzionalmente protetta per consentire un processo di selezione meticoloso.

I valori imprescindibili della Tenuta.

Cinque sono i valori imprescindibili della Tenuta: rispetto per la cultura vitivinicola locale, tutela della Natura, valorizzazione della storia del territorio, competenza tecnica ovvero promozione di innovazioni tecniche volte allo sviluppo sostenibile e amore per un territorio di assoluta bellezza, stretto fra l’arco alpino ed il mare Adriatico. A Ca’ Bolani ci impegniamo molto per difendere e sostenere la Biodiversità.

L’attenzione ai dettagli e la messa in pratica di tanti piccoli e grandi accorgimenti nelle nostre attività quotidiane di cantina e di campagna ci hanno consentito di raggiungere tanti obiettivi nel nostro cammino verso una sempre maggiore sostenibilità. L’inerbimento dei filari, il sovescio, l’utilizzo di agrofarmaci a bassa carenza e non dannosi per gli insetti benefici, il mantenimento di aree verdi incolte per favorire il ripopolamento della fauna selvatica, la prevenzione dell’inquinamento puntiforme in agricoltura grazie a strumenti come il Phytobach, sono solo alcune delle pratiche che il nostro team di agronomi mette in pratica orgogliosamente da quasi vent’anni.