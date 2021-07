Il mulinello d’aria a Lignano.

Mentre una pioggia improvvisa ha bagnato, questo pomeriggio, la montagna del Friuli, in spiaggia a Lignano, poco dopo l’ora di pranzo è arrivato un mulinello d’aria che ha fatto volare gli asciugamani e persino alcuni ombrelloni e lettini.

Il fenomeno dei mulinelli di vento estivi nelle località di mare non è un fenomeno nuovo. Certo, con il caldo ed il sole di oggi forse non era esattamente atteso ed è probabilmente per questo che l’aria è riuscita a far volare verso la riva qualche ombrellone e a ribaltare gli sdrai, che ha trovato sul suo percorso. Il fenomeno, i cui effetti sono stati immortalati dai bagnanti presenti, è durato appena alcuni secondi.

