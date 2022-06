Nasce Confesercenti Lignano: Matteo Battiston eletto presidente

Il nuovo presidente di Confesercenti Lignano.

Confesercenti cresce a Lignano Sabbiadoro. Nei giorni scorsi, il neo costituito consiglio direttivo dell’Associazione di categoria si è riunito per individuare il nome del suo presidente.

Gli associati (albergatori, ristoratori, baristi e commercianti) alla presenza del presidente provinciale, Marco Zoratti, e della consulente di zona, Roberta Benedetti, hanno votato all’unanimità Matteo Battiston, il quale ha poi indicato come vice Mariano Bisogno e come responsabile di sede (ubicata provvisoriamente all’hotel Alex, in via Tarvisio 82) Mario Zara.

Battiston – 38 anni, nella vita albergatore, originario proprio di Lignano – ha accolto di buon grado la sua elezione: “È un onore e una grande responsabilità essere eletto primo presidente di Confesercenti Lignano – ha dichiarato Battiston -. In poco più di un anno l’Associazione ha potuto contare sull’adesione di oltre 50 attività commerciali grazie anche al duro lavoro di colleghi albergatori come Chiara Zilli e Alex Giraldi. Si tratta di un segnale importante da parte degli imprenditori lignanesi, il motore trainante della località balneare. Riunendosi potranno dare voce alle esigenze comuni e fare in modo che vengano finalmente ascoltate“.