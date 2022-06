I due “Cavalieri in Vespa” sono partiti stamattina da Aviano.

I “Cavalieri in Vespa”, Denis Ciani ed Edi Fadelli, sono partiti questa mattina da piazza Duomo, ad Aviano, per il loro viaggio a caccia della quarta stella. Dopo aver conquistato Capo Nord, le isole Canarie e l’Islanda, i due vespisti friulani puntano verso l’Europa dell’Est in sella alle loro Vespa Px 200. L’obiettivo è di toccare i quattro punti cardinali d’Europa viaggiando sulle due ruote.

Un viaggio che li vedrà percorrere poco più di 6 mila chilometri in un mese, con il rientro che è già stato fissato al 23 luglio, nella villa De Brandis di San Giovanni al Natisone. Non è escluso un ingresso in Ucraina, con un arrivo a Leopoli, ma la certezza arriverà solo nei prossimi giorni. Sono in corso le trattative con il consolato ucraino.

Stamattina c’è stata la partenza, con Ciani e Fadelli che sono stati festeggiati dai componenti dei loro club di appartenenza, Gemona e Aviano. “Siamo un po’ emozionati, l’ultimo viaggio sarà il più difficile – racconta Ciani -. Attraverseremo l’Europa dell’Est, ma ancora non è definito tutto il percorso, visto che potrebbero esserci delle deviazioni strada facendo“. Ad accompagnare i due avventurieri saranno sempre le loro Vespa Px 200: “Andiamo via con tutto quello che ci serve senza alcun mezzo di appoggio – specifica Fadelli -. L’unica compagnia che avremo sarà quella delle persone che ci seguiranno da casa”. Il viaggio dei “Cavalieri in Vespa” potrà essere seguito giornalmente sulla loro pagina Facebook.

A rappresentare il Vespa Club Gemona, in piazza Duomo, c’era Claudio Baldissera: “Avere come nostro socio un vespista come Ciani è una grande soddisfazione, in quanto affronta viaggi di una certa rilevanza portando il nome del club in giro per l’Europa“. Per Aviano, a fare gli onori di casa, è intervenuta la presidente, Paola Fedele: “Per noi è un orgoglio che un nostro iscritto abbia deciso di partire e di aprirsi all’Europa. Con il suo entusiasmo ci ha contagiato, e noi faremo il tifo per lui seguendolo a distanza”. Il club, per l’occasione, ha anche predisposto una fascia ad hoc, numerata, per celebrare il viaggio dei due Cavalieri, “Ultima tappa Est 2022”.

L’avventura dei vespisti friulani è sostenuta da alcuni sponsor locali e internazionali, come Lostuzzo, Le Vigne di Zamò, Venetian Gold, Nuova Polan, Ufo Blu, Serenissima Gomme, Marmotech, Nuova Polan, onoranze funebri Palmanova, La Ducale e Bernardis, officina Al Ponte, Marmi Ciani, Centro revisioni manzanese, W-Eye, Aido, ristorante Giovanna, affilautensili Natisone, Akrass, Veneta Gold, Repsol.