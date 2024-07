Si cerca un uomo disperso nel mare di Lignano.

Sono scattate a Lignano le ricerche per un uomo disperso in acqua. A quanto parrebbe, ma per ora si sa ancora poco, sarebbe caduto in mare da una barca e non sarebbe più riemerso, nell’area compresa tra il Faro Rosso e l’Isola delle Conchiglie, attorno alle 17 del pomeriggio di oggi, 22 luglio. Sul posto stanno intervenendo la guardia costiera e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++