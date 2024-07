Friuli culla di talenti sportivi: è tra le aree che portano più atleti alle Olimpiadi di Parigi

Dal Friuli a Parigi: gli atleti alle Olimpiadi che provengono dalla nostra regione.

“Pochi” abitanti rispetto a regioni più grandi, ma, in proporzione, molti talenti sportivi: il Friuli è una delle “culle” degli atleti che si cimenteranno nelle Olimpiadi di Parigi, in partenza tra pochi giorni, il 26 luglio.

A dirlo è uno studio Pts che prende in considerazione i luoghi di nascita degli atleti olimpici e, per ogni provincia, mette in relazione il numero di sportivi e sportive convocati per Parigi e il numero di residenti tra i 15 e i 50 anni. Da questa analisi, emerge che la nostra regione, in particolare la provincia di Udine, è una fucina di sportivi, al punto da risultate nella top ten in Italia.

In totale, sono 403 gli atleti azzurri che parteciperanno ai Giochi, rappresentando l’Italia in 34 discipline. A livello meramente numerico, la regione che ne porta di più è la Lombardia (70), seguita da Lazio (43) e Toscana (38). Sono 14, invece, gli atleti espressione del Friuli Venezia Giulia.

Se però si considera il rapporto con i residenti, le cose cambiano: la “medaglia d’oro” spetta a Oristano, con un rank di 4,60 (che è il rapporto tra atleti “espressi” a Parigi e abitanti tra i 15 e i 50 anni) mentre in ottava posizione nazionale si trova Udine, con un punteggio di 2,64. Poco più giù, in 11° posizione, ecco Gorizia (2,44). Seguono Trieste, 25esima (1,49) e Pordenone, 39esima con 1,03.

Considerando separatamente atleti e atlete, nel primo caso l’unica provincia friulana a comparire nella top 20 è Pordenone, in 16esima posizione (punteggio 1,98); nel secondo (ossia atlete donne convocate), di province del Fvg ne compaiono ben tre: Udine, addirittura terza in Italia (con un rapporto di 4,14); Trieste, settima (3,13) e Gorizia ottava (2,56).

Non solo, Trieste è anche la provincia più rappresentata tra gli oltre 2mila atleti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi degli ultimi 24 anni (7 edizioni). Al terzo posto assoluto c’è Gorizia e all’ottavo Udine. Segno che la nostra terra ha una notevole “scuola” sportiva.

Ecco i 14 atleti del Fvg che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi in 5 discipline.

Alice Gnatta (cannottaggio), Stefania Buttignon (cannottaggio), Michela Battiston (scherma), Giulia Rizzi, Mara Navarria (scherma), Jonathan Milan (ciclismo), Elena Cecchini (ciclismo), Luca Braidot (ciclismo), Manlio Moro (ciclismo), Asya Tavano (judo), Veronica Toniolo (judo), Matteo Restivo (nuoto), Jana Germani (vela), Alex Ranghieri (beach volley).