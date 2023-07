Grandine a Lignano.

E’ arrivato da ovest, dal Veneto, il nuovo sistema temporalesco che ha colpito il Friuli questo pomeriggio, in particolare la zona del litorale per poi spostarsi verso est e Trieste: la grandine ha colpito Lignano attorno alle 15, come si può vedere anche nel video:

Questo invece è lo spaventoso, eppure affascinante, cielo sopra Grado, in una foto postata sulla pagina facebook “Tutti pazzi per il meteo goriziano”:

