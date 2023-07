La donazione all’ospedale di San Vito al Tagliamento, nel ricordo di Renato Battiston.

Una donazione importante, che doterà il nosocomio di un macchinario che non aveva, fatta nel ricordo del compianto Renato Battiston.

L’associazione Amici del Cuore, di cui Battiston è stato anima e presidente, ha infatti consegnato alla cardiologia dell’ospedale di San Vito al Tagliamento un nuovo dispositivo, l’ergospirometro, costituito da un sistema per prove da sforzo, fino a oggi non nelle disponibilità dell’Azienda

sanitaria Friuli Occidentale (Asfo).

Oltre all’associazione, ora presieduta da Stefania Battiston, hanno preso parte alla cerimonia di consegna anche il direttore generale di Asfo, Giuseppe Tonutti, il sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava, monsignor Ovidio Poletto, vescovo emerito della Diocesi di Pordenone, il personale del reparto, parenti e amici dello storico presidente dell’associazione “Amici del Cuore”, Renato Battiston, cui è stata dedicata la stanza in cui è stata allestita l’innovativa tecnologia. Commovente il momento dello scoprimento della targa.

“Battiston – ha ricordato l’assessore regionale alla sanità, Riccardo Riccardi -, era un uomo che ha dato molto al suo territorio, in decenni di attività a favore della comunità. È stato per me un privilegio conoscerlo. Mi ha sempre presentato chiaramente i suoi progetti, con lucida e ferma determinazione, nella volontà incrollabile di portarli a termine per il bene comune. Un ruolo importante, quello di associazioni come la realtà di ‘Amici del cuore’, in un sistema sanitario dove la sussidiarietà e la solidarietà si rafforzano vicendevolmente, in una rete di supporto virtuosa, quanto mai benefica in questo momento storico complesso, in cui è necessario unire tutte le forze”.