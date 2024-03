Da Lignano a Bibione…correndo: nasce la mezza maratona Over Borders

Debutta quest’anno la mezza maratona da Lignano a Bibione.

Debutterà quest’anno un nuovo evento sportivo: si tratta di Over Borders (trad. Oltre i confini), la mezza maratona di 21,097 chilometri che collegherà Lignano Sabbiadoro e Bibione, unendo due regioni (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e le due rinomate località balneari separate dal Tagliamento.

La prima edizione è prevista per domenica 30 giugno, con partenza nei pressi di Terrazza Mare e arrivo in piazza Fontana a Bibione, correndo su un percorso di grande suggestione che offrirà, tra l’altro, splendide vedute sulla Laguna di Marano e l’attraversamento della pineta di Bibione.

Il passaggio tra Friuli e Veneto avverrà poco prima di metà gara, nel corso del nono chilometro, attraverso il ponte stradale di via Lignano. Annotazione curiosa, l’Over Borders Half Marathon congiungerà idealmente anche due fari: quello che, sulla punta più a est di Lignano Sabbiadoro, segnala l’ingresso nella Laguna di Marano e quello che svetta a Bibione nell’area di pregio naturalistico compresa tra la zona del Lido dei Pini e la foce del Tagliamento.

“È un sogno che cullavamo da tempo e finalmente si realizza – spiega Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano, società sportiva trevigiana di grande esperienza in campo organizzativo, ideatrice dell’evento -. Over Borders Half Marathon significherà correre in un ambiente splendido e incontaminato, tra mare, cielo e terra. Significherà unire due regioni e due prestigiose località turistiche. Significherà importanti sinergie tra le amministrazioni comunali di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento. Abbiamo anche pensato di premiare i primi 500 iscritti con uno splendido telo mare raffigurante i fari di Lignano e Bibione. Per tutti gli appassionati sarà, insomma, un bellissimo modo per iniziare l’estate”.

L’Over Borders Half Marathon cambierà ogni anno direzione di marcia. Dopo l’edizione inaugurale, da Lignano Sabbiadoro a Bibione, nel 2025 si partirà in Veneto e si arriverà in Friuli. Il percorso sarà certificato Fidal e i partecipanti potranno usufruire del bus navetta che, il giorno della gara, li porterà da Bibione alla partenza a Lignano. Prevista anche la medaglia per tutti i finishers. Il regolamento della Over Borders Half Marathon è disponibile nel sito www.overbordershalfmarathon.it. Le iscrizioni sono già aperte nel sito www.endu.net. Quote agevolate per le società, con e senza t-shirt ufficiale.