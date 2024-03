Fabrizio muore in moto a 43 anni, partita una raccolta fondi per i suoi figli

Raccolta fondi per la famiglia di Fabrizio Cimino.

Lo sconcerto e il dolore si trasformano in solidarietà: gli amici di Fabrizio Cimino, il 43enne morto nell’incidente in moto a Cividale di venerdì scorso, hanno infatti dato il via ad una raccolta fondi a sostegno della sua famiglia.

Fabrizio, originario di Melissano (Lecce), si era trasferito da diversi anni a Pulfero, dove era molto conosciuto e ben voluto; in passato aveva aperto un negozio di alimentari, specializzato in prodotti pugliesi, ora lavorava come autista. Lascia la moglie e i tre figli Gabriel, Gioele e Yuri.

Per ricordare Fabrizio su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi da amici per sostenere la famiglia ed esprimere vicinanza in questo momento doloroso. L’intera comunità sta esprimendo grande partecipazione al cordoglio della famiglia anche attraverso l’iniziativa degli amici: in tre giorni sono stati donati oltre 5mila euro.