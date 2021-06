Venerdì 2 luglio il re del pop sarà a Lignano per il debutto del tour.

Anche Max Pezzali si inginocchia agli Europei di calcio. Non nel senso della nota forma di protesta messa in campo, è il caso di dire, dai giocatori delle squadre in gara per accendere i riflettori sulle discriminazioni razziali. L’inchino di quello che è considerato il re del pop è proprio agli Europei e, in particolare alla nazionale.

Quella di venerdì 2 luglio all’Arena Alpe Adria di Lignano sarà una notte magica con “due spettacoli in uno“, come lo stesso Pezzali ha scritto sui propri social per comunicare che la prima tappa del suo nuovo tour, in programma all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro sarà una serata davvero speciale. Alle ore 21 verrà trasmessa la partita di calcio Italia vs Belgio, valida per i quarti di finale degli Europei di calcio e al termine della partita ci sarà il suo atteso concerto.

Max 90 Live.

“Max 90 Live” è lo show inedito con tutti i più grandi successi di Max Pezzali che, con i suoi brani, ha segnato la storia della musica italiana a partire dagli anni 90, gli anni del suo esordio con gli 883. Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che Pezzali ha saputo raccontare così bene nei primi quattro album degli 883.

Il concerto si inserisce nel programma di Nottinarena – organizzata da Fvg Music Live e VignaPR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG – che per l’estate sarà uno dei palcoscenici di riferimento in Friuli Venezia Giulia con grandi nomi del panorama musicale e della scena teatrale italiana.

