In vista dei lavori a Terrazza Mare.

Con l’avvio dei lavori di sistemazione di Terrazza Mare, gli alberi nella zona del cantiere erano a rischio. La concessionaria Lisagest, però, ha deciso di salvarli e donarli alla cittadina. Così, i due bellissimi ulivi posti nelle aiuole ai lati dell’ingresso del tunnel sono stati regalati al Comune di Lignano Sabbiadoro e dopo tanti anni cambieranno sede.

“Faranno bella mostra di sé arricchendo il verde d’arredo cittadino – spiega il presidente Manuel Rodeano -. Il resto delle piante sono state utilizzate per realizzare due aiuole in corrispondenza dei blocchi servizi A e B su Lungomare Marin”.

I lavori su quello che è il simbolo di Lignano sono stati assegnati pochi giorni fa e partiranno il prima possibile, fatti salvi i tempi tecnici. Con un investimento di oltre 14 milioni di euro, sono previsti la messa in sicurezza e la riqualificazione antisismica, energetica e funzionale della struttura esistente. Sono inoltre in programma la realizzazione di una piscina a sfioro in fondo al pontile e l’ampliamento ad est della superficie calpestabile scoperta, attraverso la costruzione di un podio regolare in grado di fungere da beach club e ristorante. Saranno valorizzati i percorsi pedonali che si snodano nel tunnel, attraverso il ripristino del traguardo visivo sul mare.

Quanto ai locali esistenti, gli spazi della conchiglia più piccola continueranno ad ospitare la sala congressi e cerimonie, mentre verrà recuperato il secondo piano della conchiglia principale. In questo modo, il corpo principale sarà adibito a servizio bar e ristorante, comprensivo di cucine e locali accessori, e utilizzabile anche per esposizioni e incontri. L’intervento ha una durata prevista di oltre 880 giorni.