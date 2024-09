Per il secondo anno di fila, la nota località balneare friulana di Lignano Sabbiadoro raggiunge e supera l’importante numero di 100.000 passeggeri trasportati dall’X-River, il passo barca ciclopedonale che collega Friuli Venezia Giulia e Veneto, da Lignano a Bibione e viceversa lungo le acque del fiume Tagliamento.

Chi è la premiata.

13-09-24 Marina Uno © Ph. Valter Parisotto

Per festeggiare questo traguardo, ieri, venerdì 13 settembre, è stato premiato il fortunato 100.000° passeggero: si chiama Veronika Seegis ed è originaria di Horb am Neckar bei Freudenstadt vicino Stuttgart (Stoccarda) nel Baden – Wüttenberg. Era in vacanza con i figli al campeggio Sabbiadoro da domenica scorsa e si fermeranno nella località balneare friulana fino a martedì. Stava rientrando a Lignano Sabbiadoro quando è stata accolta da un caloroso applauso. Inoltre, ha ricevuto in omaggio degli articoli di abbigliamento della linea Pineta Art e diversi gadget (di Marina Uno, Bike&Go e Illiria) e due voucher da utilizzare il prossimo anno, uno messo a disposizione dal Consorzio Lignano Holiday, valido per due persone e tre notti a Lignano Sabbiadoro, e un secondo reso disponibile dal Consorzio Bibione Live, dello stesso valore, per la città di Bibione.

Ad attenderla per la premiazione erano presenti Marina Bidin, Assessore al Comune di Lignano Sabbiadoro a Viabilità e Trasporti; Maddalena Spagnolo, Consigliere regionale Friuli Venezia Giulia; Giorgio e Lucia Ardito, presidente e consigliera di società Lignano Pineta – Marina Uno; Pierluigi Zulianello, direttore generale di Bibione Spiaggia; Martin Manera, presidente Consorzio Lignano Holiday; Orlando Mason, direttore ABA; Michele Battiston, presidente Consorzio Spiaggia Viva e Andrea Magro, vicepresidente Lignano Banda Larga; più tardi è giunto anche Manuel Rodeano presidente della società d’area Lignano Sabbiadoro Gestioni.

X-River riconferma il successo.

Questo risultato è allo stesso tempo il coronamento e la testimonianza di una nuova stagione turistica di grande successo per l’X-River, che si sta affermando come un servizio sempre più apprezzato dai visitatori: un esempio di come Lignano Sabbiadoro cerchi di favorire un turismo vocato al contatto con la natura, anche nella mobilità di tutti i giorni, lontano dalle strade e inserendosi nel suggestivo tracciato dell’Adriabike, la ciclovia dell’Alto Adriatico.

Ogni corsa del traghetto è in grado di trasportare fino a 25 persone, a piedi o portando a bordo anche la propria bicicletta o e-bike. Il costo della traversata a persona è di 1 euro (bicicletta o e-bike compresa), ma i bambini fino a 10 anni viaggiano gratis.

Il collegamento è partito il 29 marzo ed è stato disponibile fino al 30 aprile nei weekend e nei giorni festivi, per diventare poi giornaliero da maggio a fine settembre e tornare operativo solo nei weekend e nei giorni festivi dal 5 ottobre al 3 novembre.

Passeggeri sempre più numerosi

Nato mettendo assieme pubblico e privato nell’estate del 2018 con ben 50.000 passeggeri alla sua prima stagione, l’X-River in questi anni ha visto crescere costantemente questo numero, sfiorando quota 100.000 già nel 2022 (con 97.300 persone trasportate), raggiunta e superata poi sia nel 2023 (120.000) sia ora nel 2024 (100.000 al 13 settembre). In questi 7 anni, oltre mezzo milione di persone (ben 550.685 a ieri) hanno sfruttato questo comodo servizio per varcare il fiume Tagliamento: numeri di particolare impatto per il territorio sia a livello ambientale, se si pensa alle notevoli quantità di CO2 risparmiate, sia economico, grazie alle spese effettuate dai fruitori dell’X-River nelle attività commerciali locali.

Sempre a livello di valorizzazione territoriale, è importante inoltre sottolineare come l’X-River venga utilizzato anche nei mesi spalla della stagione balneare: a beneficiarne anche in bassa stagione sono soprattutto i cicloturisti, che possono imbarcarsi con la propria bicicletta o e-bike, con conseguenti effetti molto positivi sulla destagionalizzazione dell’offerta turistica di Lignano e Bibione.

Un turismo che rispetta la natura

Il passo barca ciclopedonale è un chiaro esempio dell’impegno da parte di Lignano Sabbiadoro nel promuovere un turismo slow e sostenibile, sfruttando forme di mobilità dolce, come gli spostamenti a piedi e in bicicletta, per andare alla scoperta del ricco e variegato territorio circostante, che accomuna le aree al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

In particolare, per gli amanti delle due ruote, sono diversi i percorsi da fare in autonomia che permettono di ammirare la florida area intorno alla foce del Tagliamento, passando da una regione all’altra a bordo dell’X-River, come ad esempio quello di circa 25 km che arriva a Bibione:partendo da Lignano e attraversando il fiume a bordo del traghetto,si pedala verso la riserva naturale del faro di Bibione, dove si può scegliere di esplorare a piedi questo sorprendente ambiente costiero, prima di invertire la rotta e tornare a Lignano in bici.

Chi volesse allungare la pedalata da Lignano potrà puntare su Caorle, percorrendo circa 45 km e imbarcando la bici due volte: sull’X-River sul Tagliamento e, dopo aver raggiunto Porto Baseleghe, sulla barca X-Lagoon (operativa tutti i giorni fino al 22 settembre e poi solo nel weekend fino al 27 ottobre), che attraversa la laguna tra Bibione e Caorle. Una volta arrivati, si può percorrere il lungomare e visitare il centro storicodi questo gioiello costiero, dove passeggiare per calli e campielli ammirando le case dei pescatori rimesse a nuovo e il campanile di mattoni dell’antico Duomo.