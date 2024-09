Ethan Parussini vince il Drago D’oro alla mostra del Cinema di Venezia.

C’è anche Ethan Parussini, 28enne di Udine tra i premiati con il Drago D’oro che Side Academy consegna ai propri migliori studenti La quarta edizione del premio si è celebrata alla mostra del Cinema di Venezia a margine della presentazione del cortometraggio 3D “Willy – Different is good”, realizzato con tecniche del gaming applicate al cartoon e dedicato a Willy Monteiro, il ragazzo ucciso dai bulli quattro anni fa nei dintorni di Roma.

La serata alla Mostra del Cinema ha avuto una cornice iconica: la sala “Tropicana” dell’Hotel Excelsior, luogo di culto per tanti attori e registi hollywoodiani che ogni anno sfilano nell’adiacente red carpet o approdano nella leggendaria darsena dell’Hotel. In tutto, sono stati premiati 26 studenti, selezionati tra gli oltre duecento, provenienti da tutta Italia e alcuni anche dall’estero, che frequentano i corsi triennali dell’accademia veronese: sono i geni dell’animazione del futuro. A consegnare i riconoscimenti è stata la docente di Side Academy Sarah Arduini, insignita del premio Oscar per “Il libro della giungla”, prodotto dalla Disney. Sul palco c’era anche Jan Luc Sala, direttore artistico del gigante multinazionale tech Ubisoft.

Chi è Ethan Parussini

Ethan Parussini è nato nel 1996 a Udine dove vive ancora oggi e dove ha frequentato il Liceo Scientifico G. Marinelli e successivamente l’Accademia di Belle Arti G.B Tiepolo per un paio di anni. È iscritto alla Side Academy dal 2020 dove ha frequentato il terzo anno. Ha vinto il premio nella categoria Animazione alla cerimonia dei Draghi d’Oro che si è tenuta a Venezia.

“Sono orgoglioso e soddisfatto di aver vinto il Drago d’Oro nella sezione Animazione – dichiara – . La passione per la computer grafica nasce grazie al mio interesse per il cinema e per i videogiochi, in Side ho avuto l’opportunità di imparare tutto ciò che l’industria richiede. Anche grazie ai tutor che mi hanno seguito nei miei progetti, la scuola è riuscita a creare un clima che ho trovato molto stimolante per la creatività e mi sono sentito guidato nel miglioramento. Io mi sto specializzando nel settore dell’animazione 3D e tramite i miei lavori voglio dare vita ai personaggi per fare raccontare loro delle piccole storie. Non vedo l’ora di concludere il mio percorso di studi per potermi mettere in gioco nell’industria e avere la possibilità di lavorare a grandi progetti. Il mio sogno? Poter creare dei contenuti cinematografici per il grande schermo che siano in grado di far riflettere e suscitare forti emozioni.”