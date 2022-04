L’inaugurazione del passo barca tra Lignano e Bibione.

È arrivata con un mese e mezzo di anticipo l’apertura della quarta stagione per il Passo barca Lignano-Bibione, che consente ai mezzi di trasporto marittimo dalla capienza di venticinque posti, di portare i turisti assieme alle loro biciclette, dal litorale lignanese, direttamente a Bibione, al solo costo di un euro, mentre per i bambini al di sotto dei dieci anni, il servizio è gratuito. Una soluzione che ha registrato il 50% di affluenza in più nell’ultimo anno.

L’obiettivo principale è favorire la mobilità sostenibile e valorizzazione, nonché promuovere il territorio costiero e lagunare della regione. “Ci tengo a sottolineare che è merito del singolo cittadino, che, proponendo l’idea di un collegamento diretto tra i litorali, ha spinto le istituzioni ad adoperarsi per realizzarlo; il turista, in particolare, è più propenso ad usufruire di questo servizio. La chiave della buona riuscita è la sostenibilità“. Commenta così il sindaco di Lignano, Luca Fanotto, dopo la breve introduzione fatta da Giorgio Ardito, Società Lignano Pineta, in cui ricorda l’evoluzione esponenziale di questo progetto in soli tre anni di vita.

“Il progetto, negli anni, si è ampliato, dando modo di salire a bordo, oltre alle persone con le loro biciclette, anche ai diversamente abili e agli amici a quattro zampe. Dobbiamo ringraziare l’aiuto che la Regione ha dato al Comune, per questa iniziativa”, prosegue il Sindaco di San Michele al Tagliamento Flavio Maurutto.

A seguire l’intervento di Elisa De Berti e Graziano Pizzimenti, Assessori alle infrastrutture e Territorio, rispettivamente di Veneto e Friuli Venezia Giulia. “La ripartenza, quest’anno, ci rende molto più sereni rispetto l’anno scorso. Trovo questo progetto di poter attraversare il fiume caricando a bordo la propria bicicletta molto affascinante, virtuoso. Il Veneto è orgoglioso di appoggiare ed affiancare la regione Friuli Venezia Giulia in questo”, la De Berti passa poi il microfono all’Assessore Pizzimenti: “L’investimento complessivo per il 2022 è stato di quasi un milione di euro. Nel tempo abbiamo avuto un’ottimo riscontro di presenze, tanto che nel 2021 i passeggeri totali delle linee stagionali sono stati 184. 350″.

Entusiasta dell’iniziativa anche il consigliere regionale Maddalena Spagnolo. “Bene l’anticipo di quest’anno del servizio passo barca tra Lignano e Bibione, attivo dal 16 aprile. Un segno concreto di ripartenza e di benvenuto ad una stagione che si preannuncia ottima e molto importante per la località di Lignano, per la Bassa friulana e per tutta la Regione. Si ricordano inoltre i collegamenti, da giugno a settembre, tra Lignano e Marano, Lignano e Grado e Grado e Trieste. Confermatissimo anche lo storico ” collegamento a tappe” , lungo la costiera triestina, che prevede Trieste – Barcola- Grignano – Sistiana, sempre da giugno a settembre.

A concludere la cerimonia, il taglio del nastro da parte del sindaco. Presenti alla manifestazione, tra le altre cariche istituzionali, anche il nuovo comandante della polizia municipale Bortolussi, i consiglieri regionali Di Bert e Bordin, il vicesindaco Alessandro Marosa, gli assessori Brini e Bidin.

