Il passo barca raggiunge il record di 100mila passeggeri: premiata una coppia

Il passo barca taglia il traguardo dei 100mila passeggeri.

Alle ore 18 e 20 di ieri, martedì 5 settembre, è stato raggiunto e festeggiato l’obiettivo che i promotori e sostenitori del servizio Passo Barca “X River” si erano prefissati ad inizio stagione: raggiungere i 100.000 passeggeri.

Ad essere omaggiati di due soggiorni di 3 giorni l’uno presso una struttura ricettiva di Lignano e Bibione, per la stagione 2024, offerti dal Consorzio Lignano Holiday e dal Consorzio Bibione Live, i coniugi austriaci Anita e Alois Bauer, residenti nel paese di Niklasdorf vicino Leoben della regione stiriana, in vacanza al Camping Sabbiadoro fino a lunedì prossimo.

05-09-23 Passi Barca 100000 © Ph. Valter Parisotto

Ad accogliere gli ignari vincitori, un comitato di benvenuto, rappresentato dall’Assessore ai Trasporti del Comune di Lignano Sabbiadoro Marina Bidin, dal sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto, dal consigliere regionale FVG Maddalena Spagnolo, dal Presidente e dalla consigliera della società Lignano Pineta – Marina Uno Giorgio e Lucia Ardito, dal Presidente del Consorzio Lignano Holiday Martin Manera, dal direttore della Bibione Spiaggia Pierluigi Zulianello, dal presidente di Confcommercio Lignano Enrico Guerin e dal responsabile di TPL FVG Emilio Coradazzo.

«Si potrebbe quasi affermare che il destino abbia voluto premiare due turisti “DOC” della spiaggia friulana – ha commentato il Presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito – se si considera che il signor Bauer ha iniziato a frequentarla 50 anni fa da bambino e continua da oltre 20 anni con la moglie Anita. Siamo davvero felici e soddisfatti per il raggiungimento di questo obiettivo che testimonia l’importanza che questo servizio, nato nel 2018, ormai riveste nell’offerta turistica della località. Siamo convinti che il traghetto abbia potenzialità ancora maggiori che, grazie a questo lavoro di squadra, raccoglieremo nei prossimi anni.”

Passo barca e cicloturismo: un’accoppiata vincente.

05-09-23 Passi Barca 100000 © Ph. Valter Parisotto

Il passo barca “X – River”, che giornalmente collega via barca le due sponde del fiume Tagliamento dalle ore 9 di mattina fino alle ore 19, conferma come “la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale e senza la quale questo rilevante traguardo non sarebbe stato raggiungibile – ha commentato l’Assessore ai Trasporti del Comune di Lignano Sabbiadoro Marina Bidin. Un servizio che l’amministrazione comunale continuerà a sostenere per favorire una concreta promozione del cicloturismo, un segmento di mercato in continua espansione“.

E di cicloturismo ha parlato anche il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto in un’ottica proprio di incentivo ad una mobilità slow e sostenibile. “Il Passo barca rappresenta un’opportunità, per tutti gli amanti del cicloturismo, di percorrere chilometri di piste ed itinerari ciclabili alla scoperta di ambienti naturali di due Regioni che caratterizzano una delle zone umide più sorprendenti d’Italia. Grazie anche a questa iniziativa, Bibione è divenuta una meta sempre più prediletta da tutti gli amanti del turismo esperienziale, di quella filosofia di vacanza intelligente che induce a visitare le località per vivere nuove esperienze ed emozioni in sella ad una bici. E il tutto nel rispetto dell’ambiente, un patrimonio da tutelare e conservare”.

Un servizio, il passo barca, che vede la collaborazione tra due Regioni, Friuli Venezia Giulia e Veneto, due Comuni, Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, con il Trasporto Pubblico Locale FVG per la gestione del traghetto, e la Società Lignano Pineta – Marina Uno per le strutture di accesso all’imbarcadero e all’imbarcadero stesso, per la gestione dei servizi forniti all’utenza, la manutenzione e la cura del verde dell’area attraversata per raggiungere il traghetto, oltre alla pulizia dell’intera area.