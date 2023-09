Sacchi per proteggere la spiaggia di Lignano dalle mareggiate.

L’esperienza insegna: negli anni passati, infatti, in questo periodo si sono verificate mareggiate da scirocco che hanno rovinato l’arenile nella stagione autunnale; è per questo che già la prossima settimana inizieranno le operazioni per la posa dei sacchi (le big bags) a protezione della spiaggia di Lignano.

Ad occuparsene sarà la Costruzioni Cicuttin, la stessa ditta che ha vinto l’appalto per il ripascimento, cioè il ripristino della sabbia erosa durante l’anno. Stando alle stime dei concessionari, infatti, le mareggiate verificatesi nei mesi di luglio e agosto hanno eroso significativamente l’arenile, portando via circa 150.000 metri cubi di sabbia; la stima comunque dovrà essere confermata da dati tecnici più specifici e delle disponibilità economica dato che allo stato attuale non ci sono fondi sufficienti per affrontare una operazione di tale entità.

Le operazioni per la posa dei sacchi sono iniziate con la rimozione delle prime file di ombrelloni per consentire alla ditta di lavorare con più facilità. Le altre file di ombrelloni resteranno a disposizione degli utenti ancora per qualche tempo, dato che le attività per rimuoverli e pulirli durano qualche settimana.