L’incendio dei cassonetti nella notte a Lignano.

Attimi di paura nella notte di ieri a Lignano per l’incendio di alcuni cassonetti. È accaduto in via degli Artigiani, nella zona del luna park.

È subito scattato l’allarme per il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, perché si temeva che le fiamme potessero allargarsi a una vicina area verde.

Sul posto si sono prontamente portati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Lignano Sabbiadoro che, in breve tempo, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

(Foto di repertorio)

(Visited 134 times, 134 visits today)