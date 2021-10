I preparativi per il periodo di Natale a Lignano.

Confermata dal 4 dicembre al 31 gennaio 2022 la nuova edizione di “Natale d’A…Mare”, che si svolge come da tradizione nella città di Lignano. Sono iniziati da poco, infatti, i preparativi per la nuova edizione dell’evento Natalizio che ogni anno richiama numerosi turisti anche da altre regioni.

Piazza Fontana e lungo Viale Gorizia saranno illuminate da speciali luminarie e a rendere l’atmosfera ancora più magica ci sarà musica a tema. Anche per l’edizione 2021, farà ritorno il Villaggio del Gusto, con ben 40 casette, dove poter fare acquisti, degustare buon cibo, vin brulè o una cioccolata calda. Per chi vuole provare l’emozione del pattinaggio, invece, nel parco San Giovanni Bosco sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio vero.

Il presepe.

Giunge alla sua 18esima edizione il Presepe di Sabbia, organizzato dall’ Associazione Dome Aghe Savalon d’Aur, in collaborazione con il comune ed altre realtà locali. Il presepe, realizzato con oltre 500 tonnellate di sabbia, sarà situato in riva al mare di Lignano, Lungomare Trieste 5, e sarà possibile visitarlo per tutta la durata di “Natale d’A…Mare”. Per accedere sarà necessario avere il Green pass ed è preferibile prenotarsi online tramite un sistema che presto verrà attivato.

