Il ritratto di Guglielmo Tonelli, morto nell’incidente in Friuli.

Un ragazzo pieno di vita, con una passione smisurata per la musica. Questo era, in estrema sintesi, Guglielmo Tonelli, il giovane di 24 anni morto nel tragico incidente stradale di questa notte a Santa Maria la Longa.

Il ragazzo risiedeva a Sevegliano, frazione di Bagnaria Arsa, con la famiglia. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità, pronta a stringersi attorno ai genitori Cristina e Roberto, oltre che ai fratelli Marianna, Virginia e Arturo.

Guglielmo lavorava come operaio, ma il suo vero amore era quello per la musica. Aveva studiato sassofono al liceo musicale “Percoto” di Udine e, da cinque anni, suonava con i No Good, band punk attiva in Friuli e non solo. L’improvvisa scomparsa di “Toni”, come lo chiamavano, li ha lasciati senza parole o quasi. “Era il top – riescono a dire i componenti del gruppo, facendo fatica a contenere il loro grande dolore -, un “buon casinista” con il quale era facile andare d’accordo e divertirsi“. Oggi, il loro cordoglio dopo l’ennesima tragedia sulle strade è quello di Bagnaria Arsa, ma anche del Friuli, colpito dalla vicenda di una giovane vita spezzata in modo drammatico.

(Visited 569 times, 569 visits today)