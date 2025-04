Prima mossa, a Lignano parte il Festival Internazionale di Scacchi

Si è aperto nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 aprile, con la prima mossa da parte di Roberto Cauzzo, titolare dell’Hotel Centrale di Lignano Sabbiadoro dove proseguirà fino a domenica 27 aprile uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della disciplina mentale per eccellenza: il 10° Festival Internazionale di Scacchi “Lignano Sabbiadoro”, promosso e organizzato dall’Accademia di Scacchi Trieste.

Giunto al traguardo della decima edizione, il Festival è diventato un punto di riferimento per scacchisti italiani e internazionali, unendo competizione e convivialità in un ambiente inclusivo e stimolante. Quest’anno si celebrano dieci anni di passione, talento e crescita, con un evento che si conferma di altissimo livello e che si svolge nella raffinata cornice dell’Hotel Centrale, consolidando il connubio vincente tra sport, strategia e la bellezza del mare Adriatico.

Il torneo.

Il torneo era aperto a tutti, in quanto appositamente suddiviso in fasce per livello di gioco, e vede la partecipazione di scacchisti provenienti, oltre che da tutta Italia, anche da Austria e Slovenia confermandone il profilo internazionale. Il montepremi complessivo è di 1.600 euro.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Lignano Sabbiadoro, della FIDE (Federazione Scacchistica Internazionale), della Federazione Scacchistica Italiana e del CONI Regionale del FVG. Novità 2025, grazie alla collaborazione con idSports, saranno trasmesse in diretta dieci partite per ogni round, offrendo visibilità e coinvolgimento anche al pubblico da remoto.

“Ospitato nella suggestiva cornice di Lignano Sabbiadoro – ha dichiarato il Presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste, Massimo Varini – il nostro Festival è pensato per offrire esperienze di qualità, sia per i professionisti che per i dilettanti; proprio per favorire questo aspetto, le gare sono suddivise in fasce per garantire equilibrio tra i partecipanti, con un totale di cinque turni di gioco”.

La cadenza di gioco è stata ridotta in modo da poter completare il Torneo disputando le partite nelle sole giornate di venerdì e domenica e osservando una giornata di sospensione sabato 26 aprile per il lutto nazionale disposto dal Consiglio dei Ministri a seguito alla scomparsa di Papa Francesco.