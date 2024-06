Un uomo è scomparso a Lignano.

Un 43enne è scomparso a Lignano Sabbiadoro. L’uomo era in vacanza nella località balneare con un amico di 47 anni (entrambi ucraini ma residenti in Austria) e ieri sera, domenica 16 giugno, avrebbero dovuto tornare a casa.

Al momento di salire in auto, attorno alle 19, il 43enne ha detto all’amico che andava un attimo a riprendere il berretto scordato in spiaggia. Da lì, non si è più visto. L’altro uomo lo ha aspettato invano, poi l’ha cercato tutta la notte, senza successo, così stamattina ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Lignano.

Il 43enne non ha con sé documenti né cellulare; al momento dell’ultimo avvistamento era in buona salute e non ha mai manifestato intenti suicidi. E’ stato attivato il Piano provinciale di ricerca persone scomparse.