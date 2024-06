Trionfo del Friuli a Miss Mondo Italia: Lucrezia ed Elena svettano sul podio

Le finali di Miss Mondo Italia.

E’ stata una serata carica di successi per il Friuli Venezia Giulia: la finale nazionale di Miss Mondo Italia, svoltasi presso l’esclusivo ecoresort Le Sirenè di Gallipoli, ha visto infatti brillare due rappresentanti della nostra regione.

La corona e il primo posto sono andati a Lucrezia Mangilli che era in lizza per la Lombardia ma è friulana: la 25enne, infatti, è nata e vive a Udine dove frequenta anche il corso di Digital Marketing all’Università. Modella e influencer, ha alle spalle diverse esperienze televisive (tra cui una a Ciao Darwin) ed è stata anche controfigura per Chiara Ferragni. Toccherà quindi a lei rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World.

Sul secondo gradino del podio, invece, si è classificata Elena Lot di Conegliano, che ha partecipato al concorso come rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Elena si è aggiudicata anche la fascia Miss Mondo Beach 2024 e la fascia Miss Agricola 2024, quest’ultima assegnata dallo sponsor ufficiale. Studentessa del liceo economico sociale una ragazza sportiva che per anni ha praticato atletica.

Elena Lot

Un altro successo per la regione è arrivato da Ermira Ramadani, 21 anni, originaria di Trieste, che ha raggiunto la top 25 delle finaliste nazionali. Ermira, assistente alla poltrona con l’ambizione di diventare igienista dentale, ha dimostrato come la determinazione possa portare lontano.

La finale nazionale, iniziata il 1° giugno, ha visto 120 aspiranti Miss provenienti da tutta Italia contendersi il titolo. Dopo una rigorosa selezione, il 6 giugno sono state annunciate le 25 finaliste che si sono sfidate in diverse prove, tra cui talent, sport, social media, progetto, top model e inglese.

Miss Mondo, il concorso di bellezza più antico e prestigioso al mondo, non si limita a celebrare la bellezza esteriore, ma promuove anche importanti iniziative benefiche. Attraverso il progetto “Beauty with a Purpose”, ideato da Julia Morley nel 1972, il concorso ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari a favore dei bambini bisognosi in tutto il mondo.